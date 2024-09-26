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Taliban Yasaklarından Erkekler de Nasibini Aldı: Kot Pantolon Giymek ve Batılılar Gibi Görünmek Yasak!

Taliban Yasaklarından Erkekler de Nasibini Aldı: Kot Pantolon Giymek ve Batılılar Gibi Görünmek Yasak!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
26.09.2024 - 11:33

Afganistan'daki Taliban yönetimi, yeni yasaklarla gündeme gelmeye devam ediyor. Kadınları bir hayli kısıtlayan yasaklardan erkekler de nasibini almaya başladı. İşte, Taliban yönetiminin erkekleri de kapsayan yeni yasakları...

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Yeni yasalara göre Afganistan'da yaşayan erkeklerin uzun sakal bırakması gerekiyor.

Yeni yasalara göre Afganistan'da yaşayan erkeklerin uzun sakal bırakması gerekiyor.

Erkekleri kapsayan bir dizi yasak uygulamaya konurken, en çok konuşulanlardan biri de uzun sakal bırakma zorunluluğu oldu. Bu sebeple Afganistan'da yaşayan çok sayıda kişinin yeni yasalar doğrultusunda sakal bıraktığı, yanlarında seccade taşıdığı, takke veya sarık olmadan dışarı çıkmadığı bildiriliyor.

Ayrıca erkeklerin dış görünüş ve davranışlarıyla Müslüman olmayan kişileri taklit etmeleri de yasaklandı.

Ayrıca erkeklerin dış görünüş ve davranışlarıyla Müslüman olmayan kişileri taklit etmeleri de yasaklandı.

Bu yasağın kot pantolon ve Batılı saç modellerine yönelik olduğu düşünülüyor. Erkeklere yönelik bu ilk ciddi kısıtlamalar, Afganistan'daki birçok kişi için sürpriz bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Sıra size gelmeyecek mi sandınız?

Sıra size gelmeyecek mi sandınız?

The Washington Post gazetesine konuşan bir Afgan vatandaş, 'Eğer kadınlara yasaklar uygulanırken erkekler seslerini yükseltmiş olsaydı, şu anda farklı bir durumda olabilirdik. Şimdi ise sorgulanmak ve aşağılanmak istemediğimiz için herkes sakal bırakıyor' ifadeleriyle sitem etti.

Ahlak polisine verilen yetkiler giderek artıyor.

Ahlak polisine verilen yetkiler giderek artıyor.

Taliban yönetiminde ahlak polislerine verilen bir diğer yetki, dört hafta üst üste camiye gitmeyenlerin kapısını çalmak ve bu kişileri ikaz etmek yönünde. Ülkede hissedilen korku iklimi sebebiyle kamu çalışanlarının da işlerini kaybetmemek için sakal bıraktığı söyleniyor. 

Afganistan'da erkeklere getirilen bu yasaklardan önce kadınların altıncı sınıftan sonra eğitim görmesi, üniversiteye gitmesi, kamuya açık alanlarda seslerinin duyulması, eşleri ya da akrabaları dışında herhangi bir erkekle göz teması kurması yasaklanmıştı.

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