Taliban Yasaklarından Erkekler de Nasibini Aldı: Kot Pantolon Giymek ve Batılılar Gibi Görünmek Yasak!
Taliban Yasaklarından Erkekler de Nasibini Aldı: Kot Pantolon Giymek ve Batılılar Gibi Görünmek Yasak!
Afganistan'daki Taliban yönetimi, yeni yasaklarla gündeme gelmeye devam ediyor. Kadınları bir hayli kısıtlayan yasaklardan erkekler de nasibini almaya başladı. İşte, Taliban yönetiminin erkekleri de kapsayan yeni yasakları...
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Yeni yasalara göre Afganistan'da yaşayan erkeklerin uzun sakal bırakması gerekiyor.
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Ayrıca erkeklerin dış görünüş ve davranışlarıyla Müslüman olmayan kişileri taklit etmeleri de yasaklandı.
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