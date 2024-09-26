Taliban Yasaklarından Erkekler de Nasibini Aldı: Kot Pantolon Giymek ve Batılılar Gibi Görünmek Yasak!

Taliban yönetiminde ahlak polislerine verilen bir diğer yetki, dört hafta üst üste camiye gitmeyenlerin kapısını çalmak ve bu kişileri ikaz etmek yönünde. Ülkede hissedilen korku iklimi sebebiyle kamu çalışanlarının da işlerini kaybetmemek için sakal bıraktığı söyleniyor.

Afganistan'da erkeklere getirilen bu yasaklardan önce kadınların altıncı sınıftan sonra eğitim görmesi, üniversiteye gitmesi, kamuya açık alanlarda seslerinin duyulması, eşleri ya da akrabaları dışında herhangi bir erkekle göz teması kurması yasaklanmıştı.