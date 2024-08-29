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Sokakta Kadın Sesi Duyulmayacak! Taliban’dan Yeni Yasaklar

Sokakta Kadın Sesi Duyulmayacak! Taliban’dan Yeni Yasaklar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.08.2024 - 22:32

Gericilikte sınır tanımayan Afganistan'daki Taliban yönetimi, kadınların toplum içinde duyulacak sesle konuşmasını da içeren bir dizi yasağı daha onayladı. Artık sokakta yüksek sesle konulan kadınlar tutuklanacak. 

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
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Yeni kurallarla, kadınların evlerinin dışında yüzlerini göstermesi tamamen yasaklanıyor.

Yeni kurallarla, kadınların evlerinin dışında yüzlerini göstermesi tamamen yasaklanıyor.

Yeni yasa, kadınların seslerinin toplum içinde duyulmasını “ahlaksızlık" olarak tanımlıyor.

Yeni yasa, kadınların seslerinin toplum içinde duyulmasını “ahlaksızlık" olarak tanımlıyor.

BBC’de yer alan habere göre; Söz konusu madde, "Yetişkin bir kadın zorunlu olarak evinden ayrıldığında sesini, yüzünü ve vücudunu gizlemek zorundadır" ifadesini içeriyor.

BBC’de yer alan habere göre; Söz konusu madde, "Yetişkin bir kadın zorunlu olarak evinden ayrıldığında sesini, yüzünü ve vücudunu gizlemek zorundadır" ifadesini içeriyor.

Aşırılıkçı bu toplumsal kurallar 2022 yılından bu yana ülkede kararname ile uygulanıyordu ancak son yasa ile resmiyet kazandı.

Aşırılıkçı bu toplumsal kurallar 2022 yılından bu yana ülkede kararname ile uygulanıyordu ancak son yasa ile resmiyet kazandı.

Taliban toplumsal ahlak yasalarına uymayan 10 binden fazla kişinin şu ana kadar gözaltına aldığını açıklıyor.

Taliban toplumsal ahlak yasalarına uymayan 10 binden fazla kişinin şu ana kadar gözaltına aldığını açıklıyor.
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