Talat Paşa Kimdir? TBMM’de Talat Paşa Tartışması Ne?

Mehmed Talat, 1 Eylül 1874 yılında Edirne’nin Kırcaali şehrinde dünyaya geldi. Babası Ahmed Vasıf Efendi, kadılık görevini yürütüyordu. İlk eğitimini Vize’de göre Mehmed Talat, Edirne Askeri Rüştiyesi’ni bitirdi. 1898 ile 1908 arasında, Selanik Postanesinde posta memuru olarak görev yaptı. Bu posta biriminde 10 yıl hizmet ettikten sonra,Selanik Postane başkanı oldu. Mehmed Talat ayrıca iyi derece Fransızca ve Rumca konuşuyordu.

Jön Türklerden etkilenen Mehmed Talat, alt düzey bürokrat ve zabitlerden oluşan bir muhalefet örgütlenmesine katıldı. 1896 yılında üç yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmed Talat, Selanik’e sürüldü.

Selanik Hukuk Mektebi’ne devam eden Mehmed Talat, 1903'te İtalyan Obediyası'na bağlı Macedonia Risorta mason locasına girdi. Pek çok kaynağa göre ise Mehmed Talat Bektaşi tarikatına katıldı. Her iki kanalı da muhalif siyasi örgütlenme için kullandı.

1906 yılında Selanik’te sonradan adı Osmanlı Hürriyet Cemiyeti olacak örgütü kurdu. 1908 ihtilalinden sonra kurduğu örgüt Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adını aldı.

1908 seçimlerinde memleketi Edirne'den aday olmuş ve doksan oy alarak Meclis-i Mebusan'a girdi.

Talat Paşa ne yaptı?

Balkan Savaşı sırasında gönüllü asker olarak Edirne'de görev aldıysa da siyasi propaganda yaptığı gerekçesiyle İstanbul'a geri gönderildi. Bâb-ı Âlî Baskını'nın düzenleyici ve uygulayıcıları arasında yer aldı.

Enver Paşa ve Cemal Paşa ile birlikte Üç Paşalar iktidarını kurdu. İttihat ve Terakki Cemiyetinin teşkilatı yoluyla Rumları ürkütüp göçe sevk etti; boşalan yerlere Makedonya Türklerini yerleştirdi.

Osmanlı tarihinde sadrazamlığa getirilen ilk mebus oldu.

Talat Paşa'nın ölümü

Taşnak Partisi'nin İttihat ve Terakki erkanının öldürülmesi kararı üzerine Soğomon Tehliryan, 15 Mart 1921 tarihinde Talat Paşa'yı Berlin'in Charlottenburg semtindeki evinin önünde öldürdü.

TBMM'nin 1926 yılında kabul ettiği bir kanunla ailesine ev tahsis edildi ve şehit aylığı bağlandı.