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Talat Paşa Kimdir? TBMM’de Talat Paşa Tartışması Ne?

Talat Paşa Kimdir? TBMM’de Talat Paşa Tartışması Ne?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.06.2025 - 20:14

TBMM’de Talat Paşa tartışması gerçekleşti. Tartışma gerginliğe neden olurken cezalar ve siyasi isimlerden açıklamalar art arda geldi. Bu gelişmelerin ardından Talat Paşa’nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Talat Paşa kimdir, ne yaptı? TBMM’de Talat Paşa tartışması ne?

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Talat Paşa kimdir?

Talat Paşa kimdir?

Mehmed Talat, 1 Eylül 1874 yılında Edirne’nin Kırcaali şehrinde dünyaya geldi. Babası Ahmed Vasıf Efendi, kadılık görevini yürütüyordu. İlk eğitimini Vize’de göre Mehmed Talat, Edirne Askeri Rüştiyesi’ni bitirdi. 1898 ile 1908 arasında, Selanik Postanesinde posta memuru olarak görev yaptı. Bu posta biriminde 10 yıl hizmet ettikten sonra,Selanik Postane başkanı oldu. Mehmed Talat ayrıca iyi derece Fransızca ve Rumca konuşuyordu. 

Jön Türklerden etkilenen Mehmed Talat, alt düzey bürokrat ve zabitlerden oluşan bir muhalefet örgütlenmesine katıldı. 1896 yılında üç yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmed Talat, Selanik’e sürüldü.

Selanik Hukuk Mektebi’ne devam eden Mehmed Talat, 1903'te İtalyan Obediyası'na bağlı Macedonia Risorta mason locasına girdi. Pek çok kaynağa göre ise Mehmed Talat Bektaşi tarikatına katıldı. Her iki kanalı da muhalif siyasi örgütlenme için kullandı.

1906 yılında Selanik’te sonradan adı Osmanlı Hürriyet Cemiyeti olacak örgütü kurdu. 1908 ihtilalinden sonra kurduğu örgüt Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adını aldı.

1908 seçimlerinde memleketi Edirne'den aday olmuş ve doksan oy alarak Meclis-i Mebusan'a girdi.

Talat Paşa ne yaptı? 

Balkan Savaşı sırasında gönüllü asker olarak Edirne'de görev aldıysa da siyasi propaganda yaptığı gerekçesiyle İstanbul'a geri gönderildi. Bâb-ı Âlî Baskını'nın düzenleyici ve uygulayıcıları arasında yer aldı.

Enver Paşa ve Cemal Paşa ile birlikte Üç Paşalar iktidarını kurdu. İttihat ve Terakki Cemiyetinin teşkilatı yoluyla Rumları ürkütüp göçe sevk etti; boşalan yerlere Makedonya Türklerini yerleştirdi.

Osmanlı tarihinde sadrazamlığa getirilen ilk mebus oldu.

Talat Paşa'nın ölümü

Taşnak Partisi'nin İttihat ve Terakki erkanının öldürülmesi kararı üzerine Soğomon Tehliryan, 15 Mart 1921 tarihinde Talat Paşa'yı Berlin'in Charlottenburg semtindeki evinin önünde öldürdü.

TBMM'nin 1926 yılında kabul ettiği bir kanunla ailesine ev tahsis edildi ve şehit aylığı bağlandı.

TBMM’de Talat Paşa Tartışması Ne?

TBMM’de Talat Paşa Tartışması Ne?

Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu’nda kanun teklifi görüşmeleri sırasında Talat Paşa tartışması yaşandı. 

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Talat Paşa’nın yüzbinlerce Ermeni’nin ölümünde sorumlu olduğunu söyleyerek Mansur Yavaş’ın Talat Paşa’nın anıtını yaptırmasına tepki gösterdi. 

Bu sözler üzerine İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Aslan’a tepki göstererek, “Görüyoruz ki bu kürsüye çıkan bazı partilerin mensupları tarihi saptırarak ve Yüce Türk milletine iftira atarak ve burada hainleri kutsayarak konuşma yapmamalıdır. Şunu bilin ki Türk milleti olarak ne Talat Paşa'ya ne sözde Ermeni soykırımı denilen ve yabancı kaynakların emperyal güçlerin sizlerin beyinlerine soktukları bu iftiraları asla Türk milleti kabul edemez' dedi. 

DEM Parti, Sunat’a tepki gösterdi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ise TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl’e tepki gösterdi. 

Talat Paşa tartışması TBMM dışına da taştı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Talat Paşa anıtında açıklama yaptı. Özdağ, “Talat Paşa, Türk tarihinin en önemli yakın tarihteki liderlerinden, devlet adamlarından birisidir. Milli şehidimizdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1926'da aldığı kararla. Şimdi, Talat Paşa'nın milli şehit olduğu kararını alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurulunda bir DEM’li milletvekili Talat Paşa'ya hakaret etti. Bu kabul edilebilir bir davranış değildir” diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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