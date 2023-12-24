Taksim'de İstiklal Caddesi'nin Bir Bölümü Kapatıldı: Çalışmalar Devam Ediyor
Taksim'de İstiklal Caddesi'nin Bir Bölümü Kapatıldı: Çalışmalar Devam Ediyor
İstanbul Taksim'de doğalgaz kaçağı nedeniyle İstiklal Caddesi'nin bir bölümü kapatıldı. İtfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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İstiklal Caddesi'nde gaz kaçağı paniği yaşandı. İGDAŞ ekipleri gaz kaçağının nedenini araştırırken polis ekipleri caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapattı.
İstiklal Caddesi'nde bulunan Örs Turistik İş Merkezi'nin girişinde bulunan doğalgaz hattında gaz kaçağı meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapatırken İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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