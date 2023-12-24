Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Taksim'de İstiklal Caddesi'nin Bir Bölümü Kapatıldı: Çalışmalar Devam Ediyor

Taksim'de İstiklal Caddesi'nin Bir Bölümü Kapatıldı: Çalışmalar Devam Ediyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
24.12.2023 - 18:16 Son Güncelleme: 24.12.2023 - 18:46

İstanbul Taksim'de doğalgaz kaçağı nedeniyle İstiklal Caddesi'nin bir bölümü kapatıldı. İtfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstiklal Caddesi'nde gaz kaçağı paniği yaşandı. İGDAŞ ekipleri gaz kaçağının nedenini araştırırken polis ekipleri caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapattı.

İstiklal Caddesi'nde gaz kaçağı paniği yaşandı. İGDAŞ ekipleri gaz kaçağının nedenini araştırırken polis ekipleri caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapattı.

İstiklal Caddesi'nde bulunan Örs Turistik İş Merkezi'nin girişinde bulunan doğalgaz hattında gaz kaçağı meydana geldi.

İstiklal Caddesi'nde bulunan Örs Turistik İş Merkezi'nin girişinde bulunan doğalgaz hattında gaz kaçağı meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapatırken İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapatırken İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
3
2
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?