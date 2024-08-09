Taha Akgül Adım Adım Finale Gidiyor: Yarı Finalde Rakip İranlı Zare
Taha Akgül Adım Adım Finale Gidiyor: Yarı Finalde Rakip İranlı Zare
Milli güreşçimiz Taha Akgül, emin adımlarla hedefe ilerliyor. Olimpiyat'taki favori sporcularımızdan olan Taha ilk turlarda zorlanmadı.
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Champ de Mars Arena'da düzenlenen müsabakalarda, serbest stil 125 kilo kategorisinde son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 mağlup eden Taha Akgül, çeyrek finalde Macar sporcu Daniel Ligeti ile karşılaştı.
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Taha Akgül'ün Çeyrek Finalde Macar Daniel Ligeti ile karşılaştığı maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş salonda takip etti. Başarılı sporcumuz bu turda da rakibini 8-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Başarılı güreşçi, akşam seansında yapacağı yarı final maçında İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaşacak.
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