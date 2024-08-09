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Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Ergin: Mete'yi Elemek İçin Her Şeyi Yaptılar

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Ergin: Mete'yi Elemek İçin Her Şeyi Yaptılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 14:15

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Paris 2024'ün ardından ilginç açıklamalar yaptı. Mete Gazoz'un başarısının onu hedef haline getirdiğini söyleyen Ergin, 'süreci iyi yönettik' dedi.

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Paris Olimpiyatları'nda yine Mete Gazoz ve okçuluk takımımızla büyük heyecan yaşadık. Mete Gazoz, başarılarıyla bu alanda önemli bir fenomene dönüşürken, rakiplerinin de çekindiği bir isim haline geldi. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Paris'teki okçuluk takımımızın performansını değerlendirirken bu noktaya ayrı bir parantez açtı.

Paris Olimpiyatları'nda yine Mete Gazoz ve okçuluk takımımızla büyük heyecan yaşadık. Mete Gazoz, başarılarıyla bu alanda önemli bir fenomene dönüşürken, rakiplerinin de çekindiği bir isim haline geldi. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Paris'teki okçuluk takımımızın performansını değerlendirirken bu noktaya ayrı bir parantez açtı.

Yusuf Göktuğ Ergin, "Türkiye dünyada artık sadece yarışmalara katılan değil, katıldığı her yarışmada madalya kazanabilecek, en önde gelen okçuluk ülkelerinden biri olmayı başardı" açıklamasını yaptı.

Yusuf Göktuğ Ergin, "Türkiye dünyada artık sadece yarışmalara katılan değil, katıldığı her yarışmada madalya kazanabilecek, en önde gelen okçuluk ülkelerinden biri olmayı başardı" açıklamasını yaptı.

Ergin, Mete Gazoz'un Tokyo Olimpiyatları'ndaki başarısının pek çok yeni sporcunun okçuluğa yönelmesine neden olduğunu ve mevcut okçular arasında uluslararası alanda başarı elde edilebileceğine dair bir inanç yarattığını ifade etti.

Ergin, Mete Gazoz'un Tokyo Olimpiyatları'ndaki başarısının pek çok yeni sporcunun okçuluğa yönelmesine neden olduğunu ve mevcut okçular arasında uluslararası alanda başarı elde edilebileceğine dair bir inanç yarattığını ifade etti.

Ergin, Mete Gazoz'un 2024 yılı boyunca yalnızca Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak için yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek şunları ekledi:

Ergin, Mete Gazoz'un 2024 yılı boyunca yalnızca Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak için yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek şunları ekledi:

'Bu süre zarfında gerçekten büyük bir baskı altında olduğunu itiraf etmek gerekir. Hepimiz bu baskıyı hissettik ve Mete'nin üzerindeki bu baskıyı paylaşarak onu rahatlatmaya çalıştık. Tüm dünyayla yarışıyorsunuz ve Mete gerçekten büyük bir hedef haline gelmişti. Olimpiyat şampiyonu olmasının ötesinde, Avrupa şampiyonu ve ardından dünya şampiyonu olarak da kabul edildi. Tüm dünya okçuluğunda geçilmesi gereken kişi olarak görüldü. Bu kadar keskin bir hedefe sahip bir sporcunun sürecini en iyi şekilde yönettiğimizi düşünüyorum.'

Ergin, Olimpiyatlarda Mete Gazoz'un maça çıkışlarının izleyicilere olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olarak tanıtılmasının, rakiplerinin motivasyonunu oldukça artırdığını ifade etti:

Ergin, Olimpiyatlarda Mete Gazoz'un maça çıkışlarının izleyicilere olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olarak tanıtılmasının, rakiplerinin motivasyonunu oldukça artırdığını ifade etti:

'Tribünler, Mete’yi geçilmesi gereken ve elenmesi gereken sporcu olarak hedef aldı. Özellikle çeyrek finale kalmadan önceki maçta, 6 bin 500 kişilik Fransız seyirci Mete üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Ancak Mete bu baskıyı başarıyla aştı. Çeyrek final başladığında ise hem Koreli hem de Fransız taraftarlar tamamen karşısındaydı. Rakip taraftarlar, Mete’nin elenmesi için okçulukta yapılabilecek her şeyi denedi.'

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