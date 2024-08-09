Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Ergin: Mete'yi Elemek İçin Her Şeyi Yaptılar

'Bu süre zarfında gerçekten büyük bir baskı altında olduğunu itiraf etmek gerekir. Hepimiz bu baskıyı hissettik ve Mete'nin üzerindeki bu baskıyı paylaşarak onu rahatlatmaya çalıştık. Tüm dünyayla yarışıyorsunuz ve Mete gerçekten büyük bir hedef haline gelmişti. Olimpiyat şampiyonu olmasının ötesinde, Avrupa şampiyonu ve ardından dünya şampiyonu olarak da kabul edildi. Tüm dünya okçuluğunda geçilmesi gereken kişi olarak görüldü. Bu kadar keskin bir hedefe sahip bir sporcunun sürecini en iyi şekilde yönettiğimizi düşünüyorum.'