Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Ergin: Mete'yi Elemek İçin Her Şeyi Yaptılar
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Ergin: Mete'yi Elemek İçin Her Şeyi Yaptılar
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Paris 2024'ün ardından ilginç açıklamalar yaptı. Mete Gazoz'un başarısının onu hedef haline getirdiğini söyleyen Ergin, 'süreci iyi yönettik' dedi.
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Paris Olimpiyatları'nda yine Mete Gazoz ve okçuluk takımımızla büyük heyecan yaşadık. Mete Gazoz, başarılarıyla bu alanda önemli bir fenomene dönüşürken, rakiplerinin de çekindiği bir isim haline geldi. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Paris'teki okçuluk takımımızın performansını değerlendirirken bu noktaya ayrı bir parantez açtı.
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Yusuf Göktuğ Ergin, "Türkiye dünyada artık sadece yarışmalara katılan değil, katıldığı her yarışmada madalya kazanabilecek, en önde gelen okçuluk ülkelerinden biri olmayı başardı" açıklamasını yaptı.
Ergin, Mete Gazoz'un Tokyo Olimpiyatları'ndaki başarısının pek çok yeni sporcunun okçuluğa yönelmesine neden olduğunu ve mevcut okçular arasında uluslararası alanda başarı elde edilebileceğine dair bir inanç yarattığını ifade etti.
Ergin, Mete Gazoz'un 2024 yılı boyunca yalnızca Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak için yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek şunları ekledi:
Ergin, Olimpiyatlarda Mete Gazoz'un maça çıkışlarının izleyicilere olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olarak tanıtılmasının, rakiplerinin motivasyonunu oldukça artırdığını ifade etti:
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