Tadı Damağınızda Kalacak Lezzetler: Bodrum’da “İyi ki Gitmişim” Dedirtecek 12 Yer
Tadı Damağınızda Kalacak Lezzetler: Bodrum’da “İyi ki Gitmişim” Dedirtecek 12 Yer
Bodrum’un eşsiz doğası ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra bir de birbirinden lezzetli yemekleri var ki tam anlamıyla “iyi ki gitmişim” dedirtecek cinsten.
Tatilinizi lezzetli bir yolculuğa çıkartacak bu yerlerde sadece mideler değil ruhlar da doyacak. Haydi, gelin Bodrum’un tadı damağınızda kalacak lezzet duraklarına birlikte bakalım.
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1. Kocadon Restaurant
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2. Orfoz Restaurant
3. Arka Pizzeria
4. Gemibaşı Restaurant
5. Musto Bistro
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6. Limon Gümüşlük
7. Sünger Pizza
8. Kısmet Lokantası
9. Dibeklihan
10. Avlu Bistro
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