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Tadı Damağınızda Kalacak Lezzetler: Bodrum’da “İyi ki Gitmişim” Dedirtecek 12 Yer

etiket Tadı Damağınızda Kalacak Lezzetler: Bodrum’da “İyi ki Gitmişim” Dedirtecek 12 Yer

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 18:16

Bodrum’un eşsiz doğası ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra bir de birbirinden lezzetli yemekleri var ki tam anlamıyla “iyi ki gitmişim” dedirtecek cinsten. 

Tatilinizi lezzetli bir yolculuğa çıkartacak bu yerlerde sadece mideler değil ruhlar da doyacak. Haydi, gelin Bodrum’un tadı damağınızda kalacak lezzet duraklarına birlikte bakalım.

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1. Kocadon Restaurant

1. Kocadon Restaurant

Eski bir Bodrum evinde hizmet veren Kocadon, hem atmosferi hem de lezzetleriyle büyülüyor. Tarihi taş binasının içinde ve yemyeşil bahçesinde otururken taptaze deniz mahsulleriyle hazırlanmış yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz. Özellikle karidesli risotto ve levrek buğulama gibi spesiyalleri mutlaka denemelisiniz.

2. Orfoz Restaurant

2. Orfoz Restaurant

Deniz kenarında balık ve meze keyfi yapmak isteyenlerin vazgeçilmezi. Taze ve yerel malzemelerle hazırlanan yemekleriyle Orfoz, deniz manzarası eşliğinde unutulmaz bir deneyim sunuyor. Başlangıç olarak zeytinyağlı mezeleri deneyebilir ardından ana yemek olarak ızgara ahtapot veya karides güveç tercih edebilirsiniz. Tatlı olarak ise incir tatlısını kesinlikle denemelisiniz. Orfoz’un samimi atmosferi ve lezzetli yemekleriyle Bodrum’da geçirdiğiniz her anı daha özel kılabilirsiniz.

3. Arka Pizzeria

3. Arka Pizzeria

İtalyan mutfağının en güzel örneklerini Bodrum’da bulmak mümkün. Arka Pizzeria’nın odun fırınında pişen pizzaları ve çeşit çeşit makarnalarıyla İtalya’ya kısa bir lezzet yolculuğuna çıkabilirsiniz. Özellikle margarita ve quattro formaggi pizzaları bir harika. Makarna sevenler için ise ev yapımı fesleğenli pesto soslu tagliatelle önerilir. Arka Pizzeria’nın sıcak ve samimi atmosferinde, hem lezzetli yemeklerin hem de keyifli sohbetlerin tadını çıkarabilirsiniz.

4. Gemibaşı Restaurant

4. Gemibaşı Restaurant

Sahilde yer alan bu mekan deniz ürünleriyle adeta şov yapıyor. Özellikle kalamar dolması ve karides güveç favoriler arasında. Bir de üzerine tatlı olarak kabak tatlısını denemeyi unutmayın. Gemibaşı Restaurant’ın geniş menüsünde herkesin damak tadına uygun bir lezzet bulmak mümkün. Deniz kenarında deniz kokusunu içine çekerek taptaze deniz ürünleriyle hazırlanmış bir akşam yemeği unutulmaz olacaktır.

5. Musto Bistro

5. Musto Bistro

Bodrum’un merkezinde yer alan bu küçük ve samimi mekanda hem yerel hem de uluslararası mutfaklardan seçme lezzetler bulabilirsiniz. Özellikle kahvaltı menüsü oldukça zengin. Peynir tabağı, taze meyveler, ev yapımı reçeller ve sıcak ekmekler ile güne harika bir başlangıç yapabilirsiniz. Öğle ve akşam yemeklerinde ise Musto Bistro’nun burgerleri, sandviçleri ve makarnaları oldukça popüler. Samimi atmosferi ve lezzetli yemekleriyle Musto Bistro, Bodrum’da keyifli bir mola vermek için ideal.

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6. Limon Gümüşlük

6. Limon Gümüşlük

Gün batımında Gümüşlük manzarasına karşı muhteşem lezzetler tatmak isteyenlerin gözdesi. Mezeleri ve ana yemekleriyle adeta bir lezzet şöleni sunuyor. Başlangıç olarak deniz börülcesi, fava ve ahtapot salatası önerilir. Ana yemek olarak ise ızgara levrek veya kalamar dolması tercih edilebilir. Limon Gümüşlük’ün huzurlu atmosferinde gün batımının keyfini çıkarırken lezzetli yemeklerin tadına varabilirsiniz.

7. Sünger Pizza

7. Sünger Pizza

Bodrum’un klasiklerinden biri olan Sünger Pizza, yıllardır değişmeyen lezzetiyle hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası. Pizza ve makarna çeşitleriyle adeta damak çatlatıyor. Özellikle deniz ürünlü pizza ve dört peynirli pizza oldukça popüler. Makarna severler için ise deniz mahsullü linguine önerilir. Sünger Pizza’nın samimi atmosferinde lezzetli pizzalar ve makarnalar eşliğinde keyifli bir akşam geçirebilirsiniz.

8. Kısmet Lokantası

8. Kısmet Lokantası

Bodrum’un merkezinde bulunan Kısmet Lokantası, geleneksel Türk mutfağının ve Bodrum’a özgü lezzetlerin en güzel örneklerini sunuyor. Özellikle taze fasulye, patlıcan musakka ve zeytinyağlı dolmalar mutlaka denenmeli.

9. Dibeklihan

9. Dibeklihan

Hem kültürel etkinlikler hem de lezzetli yemekler için mükemmel bir seçim. Yerel tatların yanı sıra uluslararası mutfaklardan da örnekler bulabileceğiniz bir mekan. Başlangıç olarak zeytinyağlılar ve mezeler, ana yemek olarak ise et ve balık seçenekleri önerilir. Dibeklihan’ın tarihi atmosferinde lezzetli yemekler eşliğinde kültürel etkinliklere katılmak Bodrum tatilinizi unutulmaz kılacaktır.

10. Avlu Bistro

10. Avlu Bistro

Modern ve şık dekorasyonuyla göz kamaştıran Avlu Bistro, geniş menüsü ve lezzetli yemekleriyle misafirlerini ağırlıyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde tercih edebilirsiniz. Özellikle kahvaltı menüsünde yer alan taze meyveler, peynir çeşitleri ve ev yapımı reçeller oldukça popüler. Öğle ve akşam yemeklerinde ise Avlu Bistro’nun burgerleri, salataları ve makarnaları mutlaka denenmeli. Şık atmosferi ve lezzetli yemekleriyle Avlu Bistro, Bodrum’da keyifli bir mola vermek için ideal.

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11. Marina Yacht Club

11. Marina Yacht Club

Deniz kenarında, şık ve rahat bir atmosferde yemek yemek isteyenlerin tercihi. Özellikle taze deniz mahsulleri ve mezeleriyle dikkat çekiyor. Başlangıç olarak deniz börülcesi, kalamar tava ve karides kokteyl önerilir. Ana yemek olarak ise ızgara somon veya levrek tercih edebilirsiniz. Marina Yacht Club’ın muhteşem manzarasında deniz ürünleriyle dolu bir akşam yemeği keyfi yaşamak isteyenler için ideal.

12. Bitez Dondurmacısı

12. Bitez Dondurmacısı

Bodrum’un en meşhur dondurmacılarından biri olan Bitez Dondurmacısı, tamamen yerel ürünlerle hazırlanan dondurmalar sunuyor. Özellikle sakızlı, mandalinalı ve damla sakızlı dondurmaları oldukça popüler.

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