Suyun da Lekesi Olmasın Artık Ama Oluyor İşte: Su Lekelerini Ortadan Kaldıracak 10 Yöntem
Suyun da Lekesi Olmasın Artık Ama Oluyor İşte: Su Lekelerini Ortadan Kaldıracak 10 Yöntem
Su lekeleri evde sıkça karşılaşılan bir sorundur ve çeşitli yöntemlerle aslında kolayca bu lekelerden kurtulabilirsiniz...
İşte su lekelerine elveda demek için birkaç yöntem 👇💧
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Mikrofiber bezle tanıştınız mı?
2. Temizleme suyuna yumuşatıcı ekleyin.
3. Bulaşık deterjanı da lekelere karşı savaş açtı!
4. Buhar da su lekeleri için iyi bir yöntem.
5. Sıra banyodaki su lekelerine geldi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Sodyum bikarbonat deneyin.
7. Musluktaki su lekeleri için de diş macunu deneyebilirsiniz.
8. Oksijenli su da seçeneklerin arasında...
9. Klozetteki lekeler en kötülerinden...
10. En çok tercih edilen yöntem kesinlikle beyaz sirke-karbonat karışımı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın