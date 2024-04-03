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Suyun da Lekesi Olmasın Artık Ama Oluyor İşte: Su Lekelerini Ortadan Kaldıracak 10 Yöntem

etiket Suyun da Lekesi Olmasın Artık Ama Oluyor İşte: Su Lekelerini Ortadan Kaldıracak 10 Yöntem

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 20:16

Su lekeleri evde sıkça karşılaşılan bir sorundur ve çeşitli yöntemlerle aslında kolayca bu lekelerden kurtulabilirsiniz...

İşte su lekelerine elveda demek için birkaç yöntem 👇💧

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1. Mikrofiber bezle tanıştınız mı?

Özellikle camları silerken mikrofiber bezlerden yararlanabilirsiniz çünkü su lekeleri karşısında adeta bir savaşçı rolü üstleniyor. Kumaş bezler lekenin cama daha fazla yayılmasına sebep olur.

2. Temizleme suyuna yumuşatıcı ekleyin.

Çamaşır makinesinde kullanmaya alışık olduğumuz yumuşatıcının su lekelerine karşı da oldukça faydası vardır. Cam silme suyuna birkaç damla yumuşatıcı ekleyin ve lekelerden kurtulun, üstelik parlaklığa da çok şaşıracaksınız.

3. Bulaşık deterjanı da lekelere karşı savaş açtı!

Camlardaki kurumuş su lekeleri nasıl çıkar diye düşünmekten vazgeçin. Evinizdeki basit malzemeler bile işinize yarayacak. Özellikle kuruyan su lekeleri için kaynar suyun içine 3-4 damla bulaşık deterjanı ekleyin ve bir deneyin.

4. Buhar da su lekeleri için iyi bir yöntem.

Buhar, su lekelerini ve kirleri çıkarmak için oldukça temiz bir yöntem diyebiliriz. Buhar makinesi veya ütü kullanarak lekeli bölgelere buhar uygulayın. Ardından bir bez veya sünger yardımı ile temizleyin.

5. Sıra banyodaki su lekelerine geldi...

Duşakabindeki su lekeleri de en az camlar kadar sinir bozucu. Lekelerin üzerine kireç sökücü dökün ve 10 dakika kadar bekleyin. Ardından lekeli alanları bulaşık süngeri ile ovalayın. Daha sonra suyla durulayın ve sonucun tadını çıkarın.

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6. Sodyum bikarbonat deneyin.

Karbakarbonat, aşındırıcı bir özelliğe sahiptir ve su lekelerini çıkarmak için en etkili temizleyicilerdendir. Hafif aşındırıcı bir özelliğe de sahiptir. Bir miktar suyla karıştırarak hafif macun kıvamı elde edin, lekeli bölgeye uygulayın ve nazikçe uygulayın.

7. Musluktaki su lekeleri için de diş macunu deneyebilirsiniz.

Musluk ve armatürde oluşan su lekelerinden kurtulmak için, florürlü bir diş macununu lekeli bölgelere sıkıp parmak ucunuzla yayın. 10 dakika beklettikten sonra, nemli süngerle ovalayarak çıkarın.

8. Oksijenli su da seçeneklerin arasında...

Oksijenli su, lekeleri gidermede etkili bir temizleyici ve dezenfektandır. Bir miktar oksijenli suyu lekenin üzerine dökün, birkaç dakika bekleyin ve temiz bir bezle silin. Durulamayı kesinlikle unutmayın.

9. Klozetteki lekeler en kötülerinden...

Klozetteki su lekeleri için temizleme yöntemi biraz ilginç... 1/4 fincan boraksı klozete dökün ve fırça yardımıyla klozetin içine gezdirin. Ardından 1 bardak sirkeyi her tarafa gelecek şekilde klozete dökün. 20 dakika bekledikten sonra yıkayın!

10. En çok tercih edilen yöntem kesinlikle beyaz sirke-karbonat karışımı!

Beyaz sirke ve karbonatı karıştırarak macun kıvamı elde edin. Su lekelerinden arınmak isterken temiz koku karşısında tüm evi temizlemek isteyebilirsiniz...

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