Suudi Arabistan'dan Galatasaray'ın Hedefindeki Osimhen'e Bir Uçuk Teklif Daha Geldi

İtalyan basını Al Hilal'in son teklifini şu sözlerle duyurdu:

'Al Hilal, ona baş döndürücü bir teklif sundu: sezon başına 40 milyon euro net üç yıllık sözleşme, artı dördüncü yıl opsiyonu, dört yılda toplam 160 milyon euro. Bu çılgın teklif, onu dünyanın en yüksek maaşlı oyuncularından biri yapacaktır.

Napoli, Galatasaray ve Araplar için zaman daralıyor. Bekleyiş daha fazla uzun sürmeyecek, ama Osimhen Suudi teklifini kabul etmeye karar verirse, kapı açılacak. Müzakerelere veya pazarlıklara gerek kalmayacak.

75 milyonluk madde açık ve net. Bir banka havalesi – veya taksitlendirme – bu güzel ve başarılı, ancak zamanla bozulan hikayenin sonunu yazmak için yeterli olacaktır.'