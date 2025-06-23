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Suudi Arabistan'dan Galatasaray'ın Hedefindeki Osimhen'e Bir Uçuk Teklif Daha Geldi

Suudi Arabistan'dan Galatasaray'ın Hedefindeki Osimhen'e Bir Uçuk Teklif Daha Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.06.2025 - 16:07

Napoli’nin golcüsü Victor Osimhen, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Galatasaray ve Suudi Arabistan kulüplerinin Nijeryalı forvete olan ilgisi sürerken, kulübü Napoli gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Yüksek bonservis beklentisi ve Osimhen'e gelen uçuk maaş teklifleri transferin seyrini belirleyecek gibi görünüyor.

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Bir sezonda mest etti.

Bir sezonda mest etti.

Victor Osimhen, son gün transferi olarak geldi ve adeta şampiyonu belirledi. Nijeryalı golcü bu sezonki performansıyla Galatasaray'a gelecek sezonlar için hayaller kurdururken Arap yarımadasından gelen teklifler de oyuncunun kafasını karıştırdı.

Avrupa'da en yüksek teklif halen Galatasaray'ın...

Avrupa'da en yüksek teklif halen Galatasaray'ın...

Bu kapsamda 26 yaşındaki yıldız oyuncu için Avrupa’dan gelen en yüksek teklif Galatasaray’a ait oldu. Sarı-kırmızılılar, 16 milyon Euro’nun yanı sıra çeşitli bonuslar da içeren bir teklif sundu. Galatasaray’a en yakın teklifi ise Juventus yaptı. Ancak Victor Osimhen henüz geleceğiyle ilgili kesin bir karar vermiş değil.

Al Hilal'den bir uçuk teklif daha geldi.

Al Hilal'den bir uçuk teklif daha geldi.

İtalyan basını Al Hilal'in son teklifini şu sözlerle duyurdu: 

'Al Hilal, ona baş döndürücü bir teklif sundu: sezon başına 40 milyon euro net üç yıllık sözleşme, artı dördüncü yıl opsiyonu, dört yılda toplam 160 milyon euro. Bu çılgın teklif, onu dünyanın en yüksek maaşlı oyuncularından biri yapacaktır. 

Napoli, Galatasaray ve Araplar için zaman daralıyor. Bekleyiş daha fazla uzun sürmeyecek, ama Osimhen Suudi teklifini kabul etmeye karar verirse, kapı açılacak. Müzakerelere veya pazarlıklara gerek kalmayacak. 

75 milyonluk madde açık ve net. Bir banka havalesi – veya taksitlendirme – bu güzel ve başarılı, ancak zamanla bozulan hikayenin sonunu yazmak için yeterli olacaktır.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Ahmet

kim la bu haaland mı ? gs o paradan çok daha ucuzuyla gelecek vaat eden yetenekli bir golcü bulur. yeter ki scout ekibi az gözü açık olsun