Suudi Arabistan'dan Galatasaray'ın Hedefindeki Osimhen'e Bir Uçuk Teklif Daha Geldi
Napoli’nin golcüsü Victor Osimhen, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Galatasaray ve Suudi Arabistan kulüplerinin Nijeryalı forvete olan ilgisi sürerken, kulübü Napoli gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Yüksek bonservis beklentisi ve Osimhen'e gelen uçuk maaş teklifleri transferin seyrini belirleyecek gibi görünüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir sezonda mest etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa'da en yüksek teklif halen Galatasaray'ın...
Al Hilal'den bir uçuk teklif daha geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
kim la bu haaland mı ? gs o paradan çok daha ucuzuyla gelecek vaat eden yetenekli bir golcü bulur. yeter ki scout ekibi az gözü açık olsun