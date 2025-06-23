Benfica'da Hocasıyla Kameralar Önünde Tartışan Orkun Kökçü'yü Fenerbahçe'ye Yazdılar

Orkun Kökçü, Auckland City maçında yaşadığı olayın ardından yaptığı açıklamada, 'Kazanmayı seven biriyim. Takım için en iyisini yapmak istiyorum. Maçta o anda takıma daha fazla yardımcı olabileceğimi düşündüm. Ancak sonuçta kararı veren teknik direktördür ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım.' dedi.

Sahadaki duygusal tepkilerine de değinen Kökçü, 'Sahada bazen kontrolümü kaybedebiliyorum. Böyle şeyler olabiliyor. Bunu yaşayan tek kişi de ben değilim. Elbette hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz tavır bu değil.' ifadelerini kullandı.