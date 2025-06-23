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Benfica'da Hocasıyla Kameralar Önünde Tartışan Orkun Kökçü'yü Fenerbahçe'ye Yazdılar

Benfica'da Hocasıyla Kameralar Önünde Tartışan Orkun Kökçü'yü Fenerbahçe'ye Yazdılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.06.2025 - 15:28

Benfica’nın Auckland ile oynadığı Kulüpler Dünya Kupası maçında Orkun Kökçü ile teknik direktör Bruno Lage arasında gerginlik yaşandı. Oyundan alınırken tepki gösteren Orkun, kenara gelirken Lage ile kısa süreli bir tartışma yaşadı. Olay, maç sonrası Portekiz basınında geniş yankı buldu. Basında Orkun'un ayrılabileceği konuşuluyor. 

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Portekiz basınında Fenerbahçe iddiası...

Portekiz basınında Fenerbahçe iddiası...

Portekiz’in önde gelen spor gazetelerinden A Bola’nın haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, son olarak Auckland City maçında teknik direktör Bruno Lage ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Orkun Kökçü’yü transfer listesine aldı. Haberde, Sarı-Lacivertlilerin milli yıldız için ciddi bir girişimde bulunmaya hazırlandığı ve transferin gerçekleşmesi halinde önemli bir mali fedakârlık yapılması gerektiği vurgulandı.

Benfica'nın beklentisi 40 milyon Euro...

Benfica'nın beklentisi 40 milyon Euro...

Orkun Kökçü, Feyenoord'daki performansının ardından dev kulüplerin ilgisini çekmiş, kararını Benfica'dan yana kullanmıştı. Benfica'da önemli bir konumda olan Orkun için Portekiz ekibinin beklentisi iddialara göre 40 milyon Euro civarında olacak.

Kavgayı anlattı.

Kavgayı anlattı.

Orkun Kökçü, Auckland City maçında yaşadığı olayın ardından yaptığı açıklamada, 'Kazanmayı seven biriyim. Takım için en iyisini yapmak istiyorum. Maçta o anda takıma daha fazla yardımcı olabileceğimi düşündüm. Ancak sonuçta kararı veren teknik direktördür ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım.' dedi.

Sahadaki duygusal tepkilerine de değinen Kökçü, 'Sahada bazen kontrolümü kaybedebiliyorum. Böyle şeyler olabiliyor. Bunu yaşayan tek kişi de ben değilim. Elbette hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz tavır bu değil.' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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