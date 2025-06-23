Benfica'da Hocasıyla Kameralar Önünde Tartışan Orkun Kökçü'yü Fenerbahçe'ye Yazdılar
Benfica’nın Auckland ile oynadığı Kulüpler Dünya Kupası maçında Orkun Kökçü ile teknik direktör Bruno Lage arasında gerginlik yaşandı. Oyundan alınırken tepki gösteren Orkun, kenara gelirken Lage ile kısa süreli bir tartışma yaşadı. Olay, maç sonrası Portekiz basınında geniş yankı buldu. Basında Orkun'un ayrılabileceği konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Portekiz basınında Fenerbahçe iddiası...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Benfica'nın beklentisi 40 milyon Euro...
Kavgayı anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın