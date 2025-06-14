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Survivor'da Batuhan'ın Adem'e Hareketinden Aybüke Pusat'ın Dizisine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor'da Batuhan'ın Adem'e Hareketinden Aybüke Pusat'ın Dizisine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.06.2025 - 00:37

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

14 Haziran Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Survivor 2025'in şampiyonu dün akşam (13 Haziran) belli oldu.

Survivor 2025'in şampiyonu dün akşam (13 Haziran) belli oldu.

Survivor'ın büyük İstanbul finalinde kazanan isim belli oldu. Adem Kılıçcı, Batuhan Karacakaya'yı yenerek ikinci kez şampiyon oldu. Sosyal medyada ise Batuhan'ın finalde yenildikten sonra ağladığı iddia edilen görüntüsü viral oldu.

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Survivor 2025'in merakla beklenen finalinde Adem Kılıçcı, Batuhan Karacakaya'yı 3 turda da yenerek şampiyon oldu.

Survivor 2025'in merakla beklenen finalinde Adem Kılıçcı, Batuhan Karacakaya'yı 3 turda da yenerek şampiyon oldu.

Survivor 2025'in büyük finali gerçekleşti. Adem Kılıçcı ve Batuhan Karacakaya'nın yarıştığı finalde Adem, Batuhan'ı ezici bir üstünlükle yendi. Adem, Survivor'da ikinci defa şampiyon olurken Batuhan, yarışma biter bitmez Acun Ilıcalı ve Survivor'ı takipten çıktı.

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Nisan ayında yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle TRT'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, NOW'ın yeni dizisiyle anlaşmıştı.

Nisan ayında yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle TRT'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, NOW'ın yeni dizisiyle anlaşmıştı.

2 Nisan boykotu hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı tarafından Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, NOW'da yayınlanacak Halef dizisiyle ekrana geri dönüyor. Uzunca süredir sosyal medyadan paylaşımda bulunmayan Pusat,  yeni dizisini paylaşarak geri döndüğünün sinyallerini verdi.

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Survivor 2025 final akşamında kazanan daha açıklanmadan önce Batuhan, seyirciye Adem'i alkışlatmıştı.

Survivor 2025 final akşamında kazanan daha açıklanmadan önce Batuhan, seyirciye Adem'i alkışlatmıştı.

2025 yılında Survivor muhteşem bir finalle son buldu. Dün akşam gerçekleşen final karşılaşmasında Batuhan ve Adem karşı karşıya geldi. Gecenin entrikası ve sosyal medya yorumları bitmek bilmedi. İzleyenler final gecesinden bir sahneye daha dikkat çektiler. Batuhan'ın belki de iyi niyetle yaptığı hareket tepki topladı.

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Çarpıntı gelecek sezonun en iddialı yapımlarından biri olacağa benziyor. Çünkü Sibel Taşçıoğlu var...

Çarpıntı gelecek sezonun en iddialı yapımlarından biri olacağa benziyor. Çünkü Sibel Taşçıoğlu var...

Yeni sezonda Star TV'de yayınlanacak olan Çarpıntı dizisi hikayesi ve kadrosuyla oldukça iddialı. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nu transfer eden dizide aynı zaman Yaprak Dökümü Ferhunde ile hafızalara kazınan Deniz Çakır oynayacak. Diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Haberi Birsen Altuntaş verdi.

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Haziran ayında sık sık emekliliğe ayrılacağını belirten Fatih Portakal, son yayınını gerçekleştirdi.

Haziran ayında sık sık emekliliğe ayrılacağını belirten Fatih Portakal, son yayınını gerçekleştirdi.

Yaklaşık iki senedir Sözcü TV ana haberini sunan gazeteci Portakal, ekranlara veda etti. 13 Haziran Cuma günü son yayınını gerçekleştiren Portakal, vedasını “Bekle beni yaşam” sözleriyle duyurdu. Kemik bir seyirci kitlesine sahip olan Portakal'ın vedasının ardından 'Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?' sorusunun yanıtı merak edildi.

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Onlarca insan Survivor 2025 finali için toplandı. Kıyasıya rekabetin ardından şampiyon belli oldu.

Onlarca insan Survivor 2025 finali için toplandı. Kıyasıya rekabetin ardından şampiyon belli oldu.

Survivor 2025 sezonu dün akşam gerçekleşen büyük finalle son buldu. Survivor 2025 şampiyonu olan Adem Kılıçcı, şampiyonluğun ardından duygusal anlar yaşadı. Final gecesi basın mensuplarına verdiği röportajda şampiyonluk kupasını, amansız hastalığa yakalanmış yakın arkadaşına armağan ettiğini açıkladı.

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Survivor 2025 büyük finali dün akşam muhteşem bir canlı yayınla ekrana geldi.

Survivor 2025 büyük finali dün akşam muhteşem bir canlı yayınla ekrana geldi.

Koca bir sezonu atlatarak zorlukları göğüsleyen iki yarışmacı Batuhan Karacaya ve Adem Kılıçcı finalist oldu. İkilinin kıyasıya rekabetine seyircilerde dahil oldu. Tribünden bir Adem destekçisinin Batuhan'a sözlerinin ardından Batuhan'ın az daha küfür ettiği anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, şampiyonluğu kaybeden Batuhan Karacakaya'yı tiye aldı.

Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, şampiyonluğu kaybeden Batuhan Karacakaya'yı tiye aldı.

Poyraz, Batuhan Karacakaya’ya göndermede bulunarak Aşk-ı Memnu dizisinden Firdevs karakterinin Bülent'e 'Hani kupa?' dediği sahneyi paylaştı. Bu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Survivor'un bitmesiyle beraber MasterChef Türkiye sonunda başladı.

Survivor'un bitmesiyle beraber MasterChef Türkiye sonunda başladı.

MasterChef Türkiye bugün (14 Haziran) yeni sezonuyla başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan programda ön elemeler başlarken Antepli yarışmacı Yunus Yılmaz, üslubuyla yarışmaya damga vurdu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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