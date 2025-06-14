Survivor'da Batuhan'ın Adem'e Hareketinden Aybüke Pusat'ın Dizisine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
14 Haziran Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor 2025'in şampiyonu dün akşam (13 Haziran) belli oldu.
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Survivor 2025'in merakla beklenen finalinde Adem Kılıçcı, Batuhan Karacakaya'yı 3 turda da yenerek şampiyon oldu.
Nisan ayında yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle TRT'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, NOW'ın yeni dizisiyle anlaşmıştı.
Survivor 2025 final akşamında kazanan daha açıklanmadan önce Batuhan, seyirciye Adem'i alkışlatmıştı.
Çarpıntı gelecek sezonun en iddialı yapımlarından biri olacağa benziyor. Çünkü Sibel Taşçıoğlu var...
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Haziran ayında sık sık emekliliğe ayrılacağını belirten Fatih Portakal, son yayınını gerçekleştirdi.
Onlarca insan Survivor 2025 finali için toplandı. Kıyasıya rekabetin ardından şampiyon belli oldu.
Survivor 2025 büyük finali dün akşam muhteşem bir canlı yayınla ekrana geldi.
Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, şampiyonluğu kaybeden Batuhan Karacakaya'yı tiye aldı.
Survivor'un bitmesiyle beraber MasterChef Türkiye sonunda başladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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