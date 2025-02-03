Survivor’da Ayşe Diskalifiye mi Oldu? Survivor All Star 2025’te Ayşe Dedikodusu: Survivor'da Ayşe Neden Yoktu?
Survivor’da Ayşe Diskalifiye mi Oldu? Survivor All Star 2025’te Ayşe Dedikodusu: Survivor'da Ayşe Neden Yoktu?
Survivor 2025 All Star yarışması tüm hızıyla devam ederken sosyal medyada Ayşe iddiası gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde adada yemek yapılırken gözüne kızgın yağ sıçradığı için hastaneden tedavi olan ancak sonrasındaki oyunlara katılan Ayşe, dün yapılan Survivor yetenek yarışmasında görünmedi. Survivor’da Ayşe’yi göremeyen sosyal medyada kullanıcıları da Ayşe’nin diskalifiye edilip edilmediğini merak etti. İşte Survivor’da Ayşe hakkındaki dedikodular…
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Survivor 2025 All Star yarışmasında heyecan her geçen gün artmaya devam ediyor.
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Kırmızı ve mavi takım arasındaki yarışma heyecanı artmaya devam ederken dün de yarışmacıların morallerini de düzeltmeye yardımcı olacak Survivor yetenek yarışması yapıldı.
Acun Ilıcalı ve Hadise’nin de jüri olduğu eğlence de en çok dikkat çeken konu mavi takımın iddialı yarışmacılarından Ayşe’nin ortalıkta görünmemesi oldu.
Geçtiğimiz günlerde adada yemek yapıldığı sırada gözüne kızgın yağ sıçrayan Ayşe hastanede tedavi edilmişti.
Survivor'da diskalifiye edilip edilmediği merak edilen Ayşe Yüksel yetenek kısmında da görülmedi. Tüm yarışmacılar dans ve şarkı performansı gösterirken Ayşe'nin olmaması Ayşe Yüksel elendi mi sorusunu akıllara getirdi.
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Ayşe Yüksel, 2 Şubat akşamı ekrana gelen 'Survivor Yeteneksiz' gecesinde yer almadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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abooov ne merak ettim zabaha kadar aradim bulamadim nerde aysoooooo