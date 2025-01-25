Survivor'da Almeda, Güç Oyununda Adilhan'ı Fena Yendi
Survivor'da Almeda, Güç Oyununda Adilhan'ı Fena Yendi
Survivor 2025'e geçtiğimiz günlerde Adilhan ve Almeda tartışması damga vurmuştu. Almeda, Adilhan'ı boynundan ittirip fiziksel kuralları hiçe saymıştı. Dün gerçekleşen güç oyununda karşı karşıya gelen ikiliden Almeda, Adilhan'ı fena halde yendi.
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Survivor 2025, tartışma ve kaosun eksik olmadığı bir sezon olarak tam gaz devam ediyor.
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Bu sezon her yarışmacı eli maşalı olsa da yedeklerden gelen Almeda, tartışmaların ana ismi haline geldi.
Son olarak Adilhan'ı boynundan ittirerek kavga çıkaran Almeda, bu yaşananlardan sonra karşı takıma geçmişti.
Tartışmanın ardından görüşmeyen ikili bu defa bir güç oyununda bir araya geldi.
Gösteri amaçlı yapılan güç oyununda Almeda, Adilhan'ı fena yendi. Almeda, galibiyetinin ardından "Boş yere gülle atmadım yıllarca" dedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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