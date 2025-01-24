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Bu Nasıl Üslup? Survivor'da Senem, Ayşe'ye "Köylü" Dedi

Bu Nasıl Üslup? Survivor'da Senem, Ayşe'ye "Köylü" Dedi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.01.2025 - 23:00

Survivor 2025'te kaotik olaylar yavaş yavaş yaşanmaya başladı. Bunlardan biri de Senem ve Ayşe arasında yaşandı. Konsey sonrasında adada birbirine giren Senem ve Ayşe'nin konuşmaları sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Senem'in Ayşe'ye 'Köylü güzeli' demesi 'Bu nasıl üslup?' dedirtti.

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Survivor 2025 her bölüm kaosu yükünü arttıran olaylarla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Survivor 2025 her bölüm kaosu yükünü arttıran olaylarla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Son tartışmanın fitilini ise Ayşe ve Senem ateşledi.

Son tartışmanın fitilini ise Ayşe ve Senem ateşledi.

Pınar'ın eleme potasına girmesinin ardından adaya geçen Gönüllüler takımında Ayşe ve Senem resmen birbirine girdi.

Pınar'ın eleme potasına girmesinin ardından adaya geçen Gönüllüler takımında Ayşe ve Senem resmen birbirine girdi.

Ayşe'ye "Kimse seninle muhatap olmak istemiyor" diyen Senem ayrıca "Köylü güzelim" diyerek üslubunu epey bozdu.

Ayşe'ye "Kimse seninle muhatap olmak istemiyor" diyen Senem ayrıca "Köylü güzelim" diyerek üslubunu epey bozdu.

Senem ayrıca Ayşe'ye karşı "Git, kuzularını, koyunlarını başka yerde otlat" ifadesini kullandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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