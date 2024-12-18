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Survivor 2025 Ne Zaman Başlıyor? Survivor 2025 All Star-Gönüllüler Kadrosu Belli Oldu mu?

Survivor 2025 Ne Zaman Başlıyor? Survivor 2025 All Star-Gönüllüler Kadrosu Belli Oldu mu?

Acun Ilıcalı survivor
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 13:47

TV 8 ekranlarının nefes kesen yarışma programı Survivor, yeni sezon için geri sayım başladı. 2025 Survivor All Star-Gönüllüler'in tanıtım filminin yayınlanmasıyla birlikte sevilen yarışmanın ne zaman başlayacağı merak edildi. Peki, Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor 2025 kadrosunda kimler var? 

İşte, 2025 Survivor All Star-Gönüllüler hakkında merak edilenler...

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Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan Survivor 2025 sezonuna ait olduğu iddia edilen afiş, milyonları heyecanlandırmıştı! Merakla beklenen Survivor 2025 tarihi belli oldu. Acun Ilıcalı'nın X hesabı üzerinden yayınladığı tanıtım videosu ile Survivor 2025 "All Star" yarışmacıları da belli oldu!

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan Survivor 2025 sezonuna ait olduğu iddia edilen afiş, milyonları heyecanlandırmıştı! Merakla beklenen Survivor 2025 tarihi belli oldu. Acun Ilıcalı'nın X hesabı üzerinden yayınladığı tanıtım videosu ile Survivor 2025 "All Star" yarışmacıları da belli oldu!

Yeni sezonda TV 8 ekranlarında Survivor All Star-Gönüllüler'i izleyeceğiz. Peki, Survivor 2025 ne zaman başlıyor?

Survivor 2025 Ne Zaman Başlıyor?

Survivor 2025 Ne Zaman Başlıyor?

TV 8 ekranlarının nefes kesen yarışma programı 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlıyor. Survivor 2025'in yeni sezonu yılın ilk gününde TV 8'de yayınlanacak.

Peki, 2025 Survivor'a ait olduğu iddia edilerek sızdırılan afiş doğru mu? Kadro belli oldu mu?

Peki, 2025 Survivor'a ait olduğu iddia edilerek sızdırılan afiş doğru mu? Kadro belli oldu mu?

Sızdırılan afişin yeni sezona ait olup olmadığına dair bir açıklama olmasa da yarışmanın All Star kadrosu belli oldu. Görünen o ki afişte yer alan isimlerde doğruluk payı var, yorum sizin. İşte, 2025 All Star ve Gönüllüler kadrosu 👇

Survivor 2025 Kadrosunda Kimler Var?

Survivor 2025 Kadrosunda Kimler Var?

Survivor 2025 All Star kadrosunda; İsmail Balaban, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel, Adem Kılıççı yer alıyor. 

Gönüllüler takımında ise Kaan Kazgan, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Adilhan Numan'ın yer alıyor.

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Survivor 2025'in "All Star" Takımının İlk Tanımını Haberimizde Bulabilirsiniz 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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