Survivor 2025 Ne Zaman Başlıyor? Survivor 2025 All Star-Gönüllüler Kadrosu Belli Oldu mu?

Sızdırılan afişin yeni sezona ait olup olmadığına dair bir açıklama olmasa da yarışmanın All Star kadrosu belli oldu. Görünen o ki afişte yer alan isimlerde doğruluk payı var, yorum sizin. İşte, 2025 All Star ve Gönüllüler kadrosu 👇