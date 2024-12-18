Survivor 2025 Ne Zaman Başlıyor? Survivor 2025 All Star-Gönüllüler Kadrosu Belli Oldu mu?
Survivor 2025 Ne Zaman Başlıyor? Survivor 2025 All Star-Gönüllüler Kadrosu Belli Oldu mu?
TV 8 ekranlarının nefes kesen yarışma programı Survivor, yeni sezon için geri sayım başladı. 2025 Survivor All Star-Gönüllüler'in tanıtım filminin yayınlanmasıyla birlikte sevilen yarışmanın ne zaman başlayacağı merak edildi. Peki, Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor 2025 kadrosunda kimler var?
İşte, 2025 Survivor All Star-Gönüllüler hakkında merak edilenler...
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Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan Survivor 2025 sezonuna ait olduğu iddia edilen afiş, milyonları heyecanlandırmıştı! Merakla beklenen Survivor 2025 tarihi belli oldu. Acun Ilıcalı'nın X hesabı üzerinden yayınladığı tanıtım videosu ile Survivor 2025 "All Star" yarışmacıları da belli oldu!
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Survivor 2025 Ne Zaman Başlıyor?
Peki, 2025 Survivor'a ait olduğu iddia edilerek sızdırılan afiş doğru mu? Kadro belli oldu mu?
Survivor 2025 Kadrosunda Kimler Var?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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