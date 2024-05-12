Sürdürülebilir Temizlik Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?
Sürdürülebilir Temizlik Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?
Sürdürülebilirlik günümüzde birçok alanda benimsenmeye başladı. Tabii ki temizlikte de sürdürülebilir çözümler bulunuyor.
Peki ya sen bu trendlere ne kadar hakimsin?
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1. Hangisi temizlikte senin için ilk tercih olur?
2. Temizlik sırasında tek kullanımlık ürünleri tercih ediyor musun?
3. Peki ya hangisiyle yapılan temizlik sana daha ferah ve temiz bir his veriyor?
4. Son zamanlarda trend olan buharlı temizlik hakkında ne düşünüyorsun peki?
5. Yüzey temizliğinde kimyasalları mı tercih ediyorsun yoksa uçucu yağları mı?
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