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Sürdürülebilir Temizlik Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?

etiket Sürdürülebilir Temizlik Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 10:01

Sürdürülebilirlik günümüzde birçok alanda benimsenmeye başladı. Tabii ki temizlikte de sürdürülebilir çözümler bulunuyor. 

Peki ya sen bu trendlere ne kadar hakimsin?

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1. Hangisi temizlikte senin için ilk tercih olur?

2. Temizlik sırasında tek kullanımlık ürünleri tercih ediyor musun?

3. Peki ya hangisiyle yapılan temizlik sana daha ferah ve temiz bir his veriyor?

4. Son zamanlarda trend olan buharlı temizlik hakkında ne düşünüyorsun peki?

4. Son zamanlarda trend olan buharlı temizlik hakkında ne düşünüyorsun peki?

5. Yüzey temizliğinde kimyasalları mı tercih ediyorsun yoksa uçucu yağları mı?

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6. Sence en iyi temizlik hangisidir?

7. Peki ya temizlik sırasında ne kadar su kullandığına dikkat ediyor musun?

8. Son soru! Daha önce hiç kendi temizlik malzemelerini yaptın mı?

Fazlasıyla hakimsin!

Sen sürdürülebilir temizlik trendlerini her zaman uyguluyor, bunları uygulamaktan ve yeni temizlik yöntemleri denemekten keyif alıyorsun. Böylece hem dünyamıza katkıda bulunuyor hem de tasarruf ediyorsun. Tüm trendleri anında yakalıyor, hiç kaçırmıyorsun! Fazlasıyla hakimsin hem de çok fazla!

Hakim olduğunu söyleyebiliriz!

Sen bazı trendleri uygulamaktan kaçınsan da genel olarak rahatlıkla uygulayabileceğin trendleri uygulamayı atlamıyorsun. Temizlik rutinlerinde işini kolaylaştıracağını düşündüğün her şeyi uygulamaya koyuyor, aynı zamanda sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlıyorsun. Ancak her ne kadar trendleri takip etsen de bazı şeyleri kaçırdığın oluyor....

Pek hakim değilsin...

Sen sürdürülebilir temizlik trendlerine pek hakim değilsin... Görüyor da uygulamıyor musun yoksa hiç görmeden mi hareket ediyorsun bilemeyiz tabii ama sen temizliğini geleneksel yöntemlerle yapıyorsun. Senin için sürdürülebilirlik pek önemli değil de, evin temiz olmazsa olmaz işte!

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