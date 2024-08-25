Sürdürülebilir Temizlik İçin Dikkat Etmen Gereken 11 Şey
Sürdürülebilir Temizlik İçin Dikkat Etmen Gereken 11 Şey
Sürdürülebilir temizlik yapman için altın kuralları söylüyoruz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Doğal temizlik malzemeleri kullan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Daha az su kullanmaya çalış.
3. Mikrofiber bez kullan.
4. Enerji verimi yüksek cihazlar kullan.
5. Plastik ürünlerden kaçın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Deterjan miktarını azalt.
7. Ev bitkilerine daha çok yer ver.
8. Geri dönüştürülmüş ürünler tercih et.
9. Doğal oda spreyleri kullan.
10. Yerel ve ekolojik ürünler tercih et.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın