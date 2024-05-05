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Süpürge Seçiminde Nelere Dikkat Edilir?

etiket Süpürge Seçiminde Nelere Dikkat Edilir?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 12:01

Süpürge seçimi, ev temizliği konforu ve kalitesi adına oldukça önemlidir. Bu nedenle bu hayati kararı vermeden önce bir süpürgede dikkat etmeniz gereken özellikleri iyi araştırmanız gerekir. Nitekim, aceleyle verdiğiniz bir karar, size ileriki dönemde fazlasıyla sıkıntı çıkararak paranızı çöpe atmanıza sebep olabilir. 

İşte bu gibi riskleri ortadan kaldırmak için süpürge arayan herkesin dikkat etmesi gereken o özellikler!

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1. Süpürge Türü

Süpürge seçiminin ilk adımı süpürge türüne karar vermekten geçer. En uygun fiyatlı süpürgeler toz torbalı olanlardır. Fakat bu süpürgeler, hem kullanım hem de performans bakımından yetersizdir. Bu nedenle temizliği kolaylaştıracak ve evdeki bütün eşyaları temizlemeye yardımcı olacak dikey süpürgeleri tercih etmek en doğrusudur.

2. Kablosuz Bağlantı

Kablosuz bağlantı büyük ölçüde portatiflik sunan harika bir özelliktir. Dikey süpürgelerin sahip olduğu bu artı aynı zamanda şarj süresi ile birlikte düşünülmelidir. Geniş pil kapasitesine sahip olan Philips AquaTrio 9000, yüksek modda bile 90 dakika kesintisiz çalışarak tek şarjla bütün evi temizlemek için harikadır.

3. Emiş Gücü

3. Emiş Gücü

Süpürge emiş gücünün yüksek olması performansı olumlu etkileyen bir kriterdir. Halı ve kilimler için yüksek, sert zeminler içinse daha düşük emiş imkanı sunan modeller, size temizlik esnasında çok yönlü olma imkanı tanır. Kendi serisinin en yüksek emiş gücüne sahip kablosuz dik süpürgesi olarak geçen Philips AquaTrio 9000 ise zeminlere tutunmuş kir, toz ve bakterileri yakalamak için mükemmeldir.

4. Kullanım Kolaylığı

Süpürgenin hafif ve kolay kullanılır olması temizlik işlerini daha keyifli hale getirir. Özellikle geniş alanların temizlenmesini gerektiren durumlarda, bileği ve eli yormayan bir model tercih etmek gerekir. Fazla ağır olmayan, kolay taşınan ve her yere giren modeller hem farklı yüzeylere uyum sağlar hem de temizliği pratik hale getirir.

5. Aksesuar Sayısı

5. Aksesuar Sayısı

Tercih edilen süpürgenin aksesuar sayısı ne kadar fazlaysa o kadar farklı alanı temizleme şansı olur. Bu nedenle dikey süpürge tercih ederken sadece zemin temizliğinden çok daha fazla yüzeyi düşünmek gerekir. El tipi kullanım aksesuarları sunan modeller masa, koltuk ve raflar ya da araba içleri için muhteşemdir.

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6. Filtreleme Sistemi

Süpürgelerin kendi içinde özel filtreleri bulunur. Bu filtreler eve dağılmış olan tozları ve alerjenleri hapsederek hava kalitesini artırmaya yardımcıdır. Bu nedenle özellikle alerjisi olanlar ve evcil hayvan sahiplerinin süpürgedeki filtreleme sistemini gözden geçirmesi önemlidir.

7. Manevra Kabiliyeti

Manevra kabiliyetinin yüksek olması evdeki ulaşılması güç alanlara ve gizli kalmış alanlara ulaşmaya yardımcıdır. Bu nedenle ayarlanabilir kolları ve teleskopik boruları olan ürünler tercih edilmelidir. Ayrıca görmesi zor olan alanları net şekilde görmek için başlık üzerinde LED ışık bulunması da önemli bir artıdır.

8. Sıvı Emme

Her süpürgenin kendine has bazı ek özellikleri vardır. Ancak tek süpürgeyle 3 farklı işlem sunan Philips AquaTrio 9000 ayırt edici fonksiyonları ile diğer modellerden ayrılır. Süpürmenin yanı sıra sıvı çekme ve silme özellikleri sunarak, tek cihazla ve tek seferde genel ev temizliği yapmaya yardımcı olur.

9. Ses Seviyesi

Kimi süpürgeler diğerlerinden daha gürültülüdür ve bu durum temizlik performansını olumsuz etkileyen faktörler arasındadır. Aşırı gürültülü süpürgeler, temizlik esnasındaki mola sayısını artırarak işlerin daha uzun sürmesine sebep olur. Bu nedenle sessiz çalışan bir model tercih etmek önemlidir.

10. Bütçe

Elbette süpürge seçimini etkileyen bir diğer faktör fiyat skalasıdır. Her ne kadar uygun fiyatlı süpürgeler çekici görünse de, bu tip cihazlar satın alım sonrası arıza riskinin yüksek olduğu ürünlerdir. Ayrıca derinlemesine bir temizlik için genellikle yeterli değillerdir. Bu nedenle yüksek performans ve uzun garanti süresine sahip olan kaliteli bir ürün için belirli bir bütçeyi gözden çıkarmak en doğrusudur.

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