Süpürge Seçerken Dikkat Etmen Gereken Şeyi Söylüyoruz!
Süpürge Seçerken Dikkat Etmen Gereken Şeyi Söylüyoruz!
Bir evde en önemli seçimlerden bir tanesi de süpürge seçimidir! İhtiyaçlarına göre senin süpürge seçerken dikkat etmen gereken şey hangisi?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Evde kaç kişi yaşıyorsunuz?
2. Peki ya evinizde ne tür zeminler bulunuyor?
3. Evindeki toz miktarı ne durumda peki?
4. Ne sıklıkla süpürge açıyorsun?
5. Süpürme işlemi senin için ne kadar önemli?
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6. Süpürgenin gürültü seviyesi senin için önemli mi?
7. Süpürge kullanımı ve bakımı hakkında ne kadar bilgilisin?
8. Evde evcil hayvan bulunuyor mu?
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