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Süpürge Seçerken Dikkat Etmen Gereken Şeyi Söylüyoruz!

etiket Süpürge Seçerken Dikkat Etmen Gereken Şeyi Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 12:01

Bir evde en önemli seçimlerden bir tanesi de süpürge seçimidir! İhtiyaçlarına göre senin süpürge seçerken dikkat etmen gereken şey hangisi?

Bu testte söylüyoruz!

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1. Evde kaç kişi yaşıyorsunuz?

2. Peki ya evinizde ne tür zeminler bulunuyor?

3. Evindeki toz miktarı ne durumda peki?

4. Ne sıklıkla süpürge açıyorsun?

5. Süpürme işlemi senin için ne kadar önemli?

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6. Süpürgenin gürültü seviyesi senin için önemli mi?

7. Süpürge kullanımı ve bakımı hakkında ne kadar bilgilisin?

8. Evde evcil hayvan bulunuyor mu?

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Pratik olması!

Pratik olması!

Senin için süpürge seçiminde dikkat edilmesi gereken şey kesinlikle pratik olması. Aksi takdirde evinde bulunan tozlar, etrafa saçılan kırıntılar, aniden dökülen yiyecekler senin korkulu rüyan olabilir. Süpürgenin silme ve süpürge işlemlerini aynı anda gerçekleştirmesi senin hayatına pratiklik ve kolaylık getirecektir. Böylece silme için ayrı bir efor sarf etmen gerekmeden tek seferde tüm temizliği halledebileceksin!

Kablosuz olması!

Kablosuz olması!

Senin süpürge seçiminde dikkat etmen gereken şey süpürgenin kablosuz olması! Sen dip köşe temizlik yapmayı, sınırların olmadan süpürgenle her yere gidebilmeyi sevecek birisin. Süpürge senin en yakın dostlarından biri olacağı için senin gideceğin yere hiç direnmeden gelebilmesi senin için ayrı bir duygu olacaktır!

Farklı aparatlarının bulunması!

Farklı aparatlarının bulunması!

Sen temizlik yaparken farklı zeminlerde, farklı noktalarda uyumlu aparatlar kullanarak daha detaylı ve kolay bir temizlik yapabilmekten yanasın. Birden fazla aparatın bulunması işini kolaylaştırırken sana zaman kazandıracak, aynı zamanda da benzersiz bir temizlik hissi uyandıracak. Yaptığın temizlik de uzun süre gidecektir tabii!

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