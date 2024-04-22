Süpürge Seçerken Dikkat Etmen Gereken Şeyi Söylüyoruz!

Senin süpürge seçiminde dikkat etmen gereken şey süpürgenin kablosuz olması! Sen dip köşe temizlik yapmayı, sınırların olmadan süpürgenle her yere gidebilmeyi sevecek birisin. Süpürge senin en yakın dostlarından biri olacağı için senin gideceğin yere hiç direnmeden gelebilmesi senin için ayrı bir duygu olacaktır!