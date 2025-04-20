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Süperstar Ajda Pekkan'ın Güçlü Hissettiren 13 Şarkısı

etiket Süperstar Ajda Pekkan'ın Güçlü Hissettiren 13 Şarkısı

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 23:46

Güçlü, cesur ve her daim genç kalan bir ruhun sesi: Ajda Pekkan! Onun şarkılarını dinlerken kendinizi podyumda yürüyormuş gibi hissedebilir, en kötü gününüzde bile enerjinizi toplayabilirsiniz. Hazırsanız, bu güç veren şarkıları birlikte bakalım!

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1. Yakar Geçerim

2. O Benim Dünyam

3. Palavra

4. Vitrin

5. Arada Sırada

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6. Düşünme Hiç

7. Kimler Geldi Kimler Geçti

8. Uykusuz Her Gece

9. Bambaşka Biri

10. Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile

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11. Yaz Yaz Yaz

12. Resim

13. Eğlen Güzelim

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Lisa Campton
Lisa Campton
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