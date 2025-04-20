Süperstar Ajda Pekkan'ın Güçlü Hissettiren 13 Şarkısı
Güçlü, cesur ve her daim genç kalan bir ruhun sesi: Ajda Pekkan! Onun şarkılarını dinlerken kendinizi podyumda yürüyormuş gibi hissedebilir, en kötü gününüzde bile enerjinizi toplayabilirsiniz. Hazırsanız, bu güç veren şarkıları birlikte bakalım!
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1. Yakar Geçerim
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2. O Benim Dünyam
3. Palavra
4. Vitrin
5. Arada Sırada
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6. Düşünme Hiç
7. Kimler Geldi Kimler Geçti
8. Uykusuz Her Gece
9. Bambaşka Biri
10. Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile
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11. Yaz Yaz Yaz
12. Resim
13. Eğlen Güzelim
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