Süper Lig'i Karıştıracak İddia: Talisca Yeni Sezonda Türkiye'de Forma Giyebilir!
Süper Lig'i Karıştıracak İddia: Talisca Yeni Sezonda Türkiye'de Forma Giyebilir!
Suudi Arabistan basınında, Al Nassr'da oynayan Anderson Talisca ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Haberlere göre, Brezilyalı futbolcunun Türkiye'ye geri dönmek istediği belirtiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Al Nassr'dan ayrılması gündemde olan Anderson Talisca'nın Süper Lig'in büyük kulüpleri tarafından takip edildiği öne sürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suudi Arabistan basınındaki haberlere göre, Brezilyalı oyuncunun Türkiye'ye dönmek istediği, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın masada olduğu ifade edildi.
Talisca'nın piyasa değeri 13 milyon euro olarak belirtilirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain ve Al Shabab'ın da oyuncuyla ilgilendiği söyleniyor.
Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismin yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu.
30 yaşındaki on numara, geçtiğimiz sezon 25 maçta, 25 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın