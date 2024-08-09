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Süper Lig'deki İlk Maçında Hatayspor'u 2-1'le Geçen Galatasaray'a Gelen Tepkiler

Süper Lig'deki İlk Maçında Hatayspor'u 2-1'le Geçen Galatasaray'a Gelen Tepkiler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 23:39

Galatasaray, Süper Lig'in açılış maçında konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Deplasman ekibi, 52. dakikada Fernandes ile üstünlüğü ele alırken sarı-kırmızılılar, 80'de Icardi'nin penaltıdan kaydettiği golle skora denge getirdi. Galibiyet golü ise 90'da geldi. Yeni transfer Batshuayi, kafa vuruşunda ağları buldu ve takımına üç puanı getirdi. Maçın ardından Galatasaraylı futbolseverler, büyük ölçüde oynanan oyunu eleştirdi. 👇

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