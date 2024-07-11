Süper Lig'de İlk Hafta Programı ve Derbi Tarihleri Belli Oldu!

Büykekşi, 'Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni sezonda da büyük bir heyecana sahip olacak Trendyol Süper Lig'de 67. sezon perdelerini açacak. 9 Ağustos'ta başlayıp 1 Haziran'da sona erecek Süper Lig bu yıl 19 takımla oynanacak.' dedi.