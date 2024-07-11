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Süper Lig'de İlk Hafta Programı ve Derbi Tarihleri Belli Oldu!

Süper Lig'de İlk Hafta Programı ve Derbi Tarihleri Belli Oldu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 14:59

Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde yapıldı. İlk hafta programı ve derbi tarihleri belli oldu.

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, fikstür çekimi öncesinde açıklamada bulundu. 👇

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, fikstür çekimi öncesinde açıklamada bulundu. 👇

Büykekşi, 'Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni sezonda da büyük bir heyecana sahip olacak Trendyol Süper Lig'de 67. sezon perdelerini açacak. 9 Ağustos'ta başlayıp 1 Haziran'da sona erecek Süper Lig bu yıl 19 takımla oynanacak.' dedi.

TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın, da şunları kaydetti. 👇

TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın, da şunları kaydetti. 👇

'Avrupa'da oynayacak takımlarımız ligin 1 - 2 - 3 - 24 - 27 ve 31. haftalarında eşleşmeyecek. İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak.'

Süper Lig'in ilk hafta fikstürü 👇

Süper Lig'in ilk hafta fikstürü 👇

Kayserispor ilk hafta bay geçecek

Derbi haftaları 👇

Derbi haftaları 👇

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, ve Trabzonspor'un birbirleriyle mücadele edecekleri haftalar şu şekilde:

  • 5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

  • 6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

  • 10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

  • 11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

  • 15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

  • 16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

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9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ligde ilk yarı 20, 21, 22 ve 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek.

9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ligde ilk yarı 20, 21, 22 ve 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek.

İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.
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