Süper Lig'de İlk Hafta Programı ve Derbi Tarihleri Belli Oldu!
Süper Lig'de İlk Hafta Programı ve Derbi Tarihleri Belli Oldu!
Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde yapıldı. İlk hafta programı ve derbi tarihleri belli oldu.
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Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, fikstür çekimi öncesinde açıklamada bulundu. 👇
TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın, da şunları kaydetti. 👇
Süper Lig'in ilk hafta fikstürü 👇
Derbi haftaları 👇
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9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ligde ilk yarı 20, 21, 22 ve 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek.
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.
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