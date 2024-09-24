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Şükür Kavuşturana! Bahar'ın Yeni Bölümünde Rengin'le İlk Sezona Yapılan Gönderme Dikkatlerden Kaçmadı!

Şükür Kavuşturana! Bahar'ın Yeni Bölümünde Rengin'le İlk Sezona Yapılan Gönderme Dikkatlerden Kaçmadı!

Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 02:13

İçimizde çiçekler açtıran Bahar yeni sezonuna sonunda başladı! Yaz boyu ne zaman başlayacağına dair büyük bir merak içerisinde olduğumuz Bahar, sezonun ilk bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Timur'un Rengin'le birlikte yaşamaya başlamasıyla ilk sezondaki Bahar'ın yaşadıklarına gönderme yapılan sahne dikkatlerden kaçmadı.

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Aylardır ne zaman başlayacak diye takvimden yaprakları bir bir döktüğümüz Bahar, sonunda geldi!

Aylardır ne zaman başlayacak diye takvimden yaprakları bir bir döktüğümüz Bahar, sonunda geldi!

Bu sezon içimizi daha çok kıpır kıpır yapacağından emin olduğumuz biricik dizimiz ilk bölümüyle de büyük beğeni toplamayı başardı. E Timur'dan kurtulduk sonuçta!

Bu sezon içimizi daha çok kıpır kıpır yapacağından emin olduğumuz biricik dizimiz ilk bölümüyle de büyük beğeni toplamayı başardı. E Timur'dan kurtulduk sonuçta!

Ama manipülasyonlarından değil tabii...

Dizinin yeni sezonunun ilk bölümünden, geçtiğimiz sezonun ilk bölümüne gayet güzel de bir selam çakıldı!

Dizinin yeni sezonunun ilk bölümünden, geçtiğimiz sezonun ilk bölümüne gayet güzel de bir selam çakıldı!

Timur'la yaşamaya başlayan Rengin de tıpkı Bahar gibi değersizleştiğini hissederek tuzluğu masaya vurdu!

Timur'la yaşamaya başlayan Rengin de tıpkı Bahar gibi değersizleştiğini hissederek tuzluğu masaya vurdu!
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Bu gönderme elbette dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı:

Bu gönderme elbette dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı:
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