Şükür Kavuşturana! Bahar'ın Yeni Bölümünde Rengin'le İlk Sezona Yapılan Gönderme Dikkatlerden Kaçmadı!

İçimizde çiçekler açtıran Bahar yeni sezonuna sonunda başladı! Yaz boyu ne zaman başlayacağına dair büyük bir merak içerisinde olduğumuz Bahar, sezonun ilk bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Timur'un Rengin'le birlikte yaşamaya başlamasıyla ilk sezondaki Bahar'ın yaşadıklarına gönderme yapılan sahne dikkatlerden kaçmadı.