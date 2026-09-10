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Şükrü Tabaklar Kimdir, Kaç Yaşında? Şükrü Tabaklar Ne İş Yapıyor, Nereli?

Şükrü Tabaklar Kimdir, Kaç Yaşında? Şükrü Tabaklar Ne İş Yapıyor, Nereli?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 15:35
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde uzun yıllardır ticaretle uğraşan iş insanı Şükrü Tabaklar’ın hayatı ve mesleki geçmişi araştırılmaya başlandı. Peki Şükrü Tabaklar kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Hangi sektörde faaliyet gösteriyor? İşte Şükrü Tabaklar hakkında bilinenler…

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Şükrü Tabaklar Kimdir?

Şükrü Tabaklar Kimdir?

Şükrü Tabaklar, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde uzun yıllardır ticaretle uğraşan bir iş insanı. Mesleki geçmişinin büyük bölümünü akaryakıt sektöründe geçiren Tabaklar, ilçenin yerel ekonomisinde tanınan isimlerden biri olarak biliniyor.

Ailesinin bölgedeki ticari geçmişi ise kendisinden çok daha eskiye uzanıyor; kurumsal tarihçeye göre işletmenin temelleri 1958'de Gelibolu'da kurulan bir şahıs firmasıyla atıldı, 1983'te ise aile bireylerinin faaliyetlerinin birleştirilmesiyle şirket anonim şirket yapısıyla çalışmalarını sürdürdü.

Şükrü Tabaklar Kaç Yaşında, Nereli?

Şükrü Tabaklar Kaç Yaşında, Nereli?

Basına yansıyan bilgilerde Şükrü Tabaklar’ın 70 yaşında olduğu belirtiliyor. Gelibolu’da yaşayan iş insanının doğum yeri ve memleketine ilişkin ise kesin bir bilgi bulunmamakta.

Şükrü Tabaklar Ne İş Yapıyor?

Şükrü Tabaklar Ne İş Yapıyor?

Şükrü Tabaklar, Gelibolu'da Tabaklar Petrol adıyla hizmet veren akaryakıt istasyonunun sahibi ve işletmeciliğini yapıyor. Mesleki yaşamının neredeyse tamamını bu alanda geçirdiği, dolayısıyla akaryakıt sektöründe uzun bir geçmişe sahip olduğu belirtiliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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