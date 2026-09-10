Şükrü Tabaklar Kimdir, Kaç Yaşında? Şükrü Tabaklar Ne İş Yapıyor, Nereli?
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde uzun yıllardır ticaretle uğraşan iş insanı Şükrü Tabaklar’ın hayatı ve mesleki geçmişi araştırılmaya başlandı. Peki Şükrü Tabaklar kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Hangi sektörde faaliyet gösteriyor? İşte Şükrü Tabaklar hakkında bilinenler…
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Şükrü Tabaklar Kimdir?
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Şükrü Tabaklar Kaç Yaşında, Nereli?
Şükrü Tabaklar Ne İş Yapıyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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