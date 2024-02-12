Görüş Bildir
Haberler
Finans
Şubat Ayında Sevdiceğinizle Gidebileceğiniz Romantik Bir Atmosfere Bürünen 10 Lokasyon

etiket Şubat Ayında Sevdiceğinizle Gidebileceğiniz Romantik Bir Atmosfere Bürünen 10 Lokasyon

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 22:31

Sevgililer Günü'nün de etkisiyle Şubat ayında aşk yaşamak bir başka özel oluyor! Peki aşkınızı daha da özelleştirmek için nerelere gidebilirsiniz? Birkaç önerimiz var...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kapadokya

1. Kapadokya

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde aşk tazelemek kadar güzel bir öneri olabilir mi? Hiç sanmıyoruz! İster balon turuyla Kapadokya'yı tepeden izleyin, isterseniz de havada süzülen balonları...

2. Alaçatı

2. Alaçatı

Yazın Alaçatı'da olmak bize keyif veriyor olsa da o kadar yoğun oluyor ki, 'Acaba gelmese miydik?' dedirtebiliyor. Kışın ise taş evleri ve sokaklarında huzurla yürümek daha mümkün oluyor.

3. Şirince Köyü

3. Şirince Köyü

Ege'nin belki de en gözde ve şirin köylerinden biri olan Şirince, bağ evleri ve tarihi mekanlarıyla görülmeye değer bir yer. Sevgilinizle birlikte sokakların büyüsüne kapılın!

4. Bozcaada

4. Bozcaada

Bozcaada'da aşk yaşamanın mevsimi olur mu? Hiç sanmıyoruz! Tarihi kaleyi ziyaret ettikten sonra kumsallarda romantik bir gün geçirebilirsiniz. Müthiş bir date günü olur!

5. Şile

5. Şile

Eğer ki İstanbul'dan fazla uzaklaşamıyorsanız, size önerimiz tabii ki Şile olacak! Kışın daha az kalabalık olan Şile'de geçirdiğiniz süre boyunca İstanbul'un hızını unutup yavaşlayacak, aşka doyacaksınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Assos

6. Assos

Şubat ayında gittiğinizde antik kent ve çevresinde aradığınız birçok şeyi çok daha az kalabalıkla bulabilirsiniz. Ayrıca deniz kenarında romantik bir akşam geçirmeyi de ihmal etmeyin deriz!

7. Göcek

7. Göcek

Eğer ki çok rüzgar yoksa Göcek koylarında ufak bir tekne turuna çıkmaya ne dersiniz? Bu gezide sevgilinizle birlikte mavinin her tonuna aşık olabilirsiniz, şimdiden uyarmış olalım.

8. Uludağ

8. Uludağ

Listedeki birçok yer yazın gitmeyi tercih ettiğimiz konumlar iken, Şubat ayının gerçek kralıyla devam edelim istedik! Uludağ'da birlikte kayak yapmak... Var bir hayalim!

9. Safranbolu

9. Safranbolu
cdnuploads.aa.com.tr

Safranbolu'da Şubat ayını geçirmek neden özel biliyor musunuz? Çünkü UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun sokakları karlar altındayken bir başka romantik!

10. Sapanca

10. Sapanca

Listemizi İstanbul ve çevresinde yaşayanlara özel bir maddeyle bitirelim! Sapanca yazın çok kalabalık olsa bile özellikle de Şubat ayında çok daha sakin oluyor. Sevgilinizle gitmek için tatlı bir yer diyebiliriz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?