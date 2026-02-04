onedio
Şubat 2026 Honda Fiyat Listesi: Jazz, Type-R,, CR-V ve HR-V Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.02.2026 - 00:15

Yeni yıl, otomobil markaları için zam zamanı oldu. Markalar, 2026 yılının ilk ayına fiyat artışıyla başladı. Bu artışın ardından Şubat ayında bir değişiklik olup olmayacağı merak konusuydu. Fiyatları yakından takip edilen Japonya menşeli Honda, Şubat ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini yayınladı. 

Peki Honda CR-V,  ZR-V, HR-V ve Jazz ne kadar oldu?

İşte, Honda Şubat 2026 güncel fiyat listesi.

Kaynak

Honda fiyat listesi Şubat 2026

Markanın en uygun fiyatlı modeli olan Jazz, Şubat ayında 2.380.000 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Honda Jazz fiyat listesi Şubat 2026

  • 1.5 L Hibrit Otomatik Crosstar 2.380.000 TL

Honda HR-V fiyat listesi Şubat 2026

  • 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 2.544.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Advance 2.675.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Style+ 2.955.000 TL

Honda Type-R fiyat listesi Şubat 2026

  • 2.0L VTEC Turbo Benzin Manuel 5.500.000 TL

Honda CR-V fiyat listesi Şubat 2026

  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 6.160.000 TL

