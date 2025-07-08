Şu An Ofiste Neye İhtiyacınız Olduğunu Söylüyoruz!
Ofiste senin hayatını kolaylaştıracak, hayat kaliteni yükseltecek şey ne? Bunun cevabını öğrenmenin tek bir yolu var: Bu teste doğru yanıtlar vermek! Derin bir nefes al, ofis ortamını ve çalışma hayatını düşün. Hadi bakalım hazırsan başlıyoruz. Bakalım senin ihtiyacın olan şey ne!
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1. Öncelikle seni biraz tanıyalım...
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2. Peki yaşını da söyleyebilir misin?
3. Masan şu an tam olarak nasıl görünüyor?
4. Ofiste ilk işin nedir?
5. Toplantıda genelde naparsın?
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6. Ofiste en çok şikayet ettiğin şey ne?
7. Çalışma tarzını tek bir kelimeyle anlatsan...
8. Peki ofiste en sevdiğin şey ne?
9. Ofis ortamı nasıl?
Kesinlikle yazıcı!
Kesinlikle temizlik malzemesi!
Kesinlikle iş güvenliği kıyafetleri ve ekipmanları!
10. Kesinlikle tablet!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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