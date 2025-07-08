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Şu An Ofiste Neye İhtiyacınız Olduğunu Söylüyoruz!

etiket Şu An Ofiste Neye İhtiyacınız Olduğunu Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.07.2025 - 16:01

Ofiste senin hayatını kolaylaştıracak, hayat kaliteni yükseltecek şey ne? Bunun cevabını öğrenmenin tek bir yolu var: Bu teste doğru yanıtlar vermek! Derin bir nefes al, ofis ortamını ve çalışma hayatını düşün. Hadi bakalım hazırsan başlıyoruz. Bakalım senin ihtiyacın olan şey ne!

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1. Öncelikle seni biraz tanıyalım...

2. Peki yaşını da söyleyebilir misin?

3. Masan şu an tam olarak nasıl görünüyor?

4. Ofiste ilk işin nedir?

5. Toplantıda genelde naparsın?

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6. Ofiste en çok şikayet ettiğin şey ne?

7. Çalışma tarzını tek bir kelimeyle anlatsan...

8. Peki ofiste en sevdiğin şey ne?

9. Ofis ortamı nasıl?

Kesinlikle yazıcı!

Toplantı notları, teklif dosyaları, sunum çıktıları… Her şey düzenli ve elinin altında olmalı. Dijital dünya sana resmen yetmiyor bu yüzden dokunabileceğin, altını çizebileceğin, fosforlu kalemle işaretleyebileceğin belgeler arıyorsun. Muhtemelen en son çıktıyı almak için yazıcının başında 5 dakika bekledin ama kimse toner koymadı. Senin gibi planlı ve belgeye değer veren biri için bir değil, iki yazıcı bile az olabilir.

Kesinlikle temizlik malzemesi!

Birinin masası kırıntı doluysa gözün takılıyor, klavye üstündeki lekeler moralini bozuyor. Ofis mutfağındaki kahve lekesi sana gün boyu huzursuzluk verebiliyor. Senin için temiz bir ortam, üretkenliğin temeli. Belki de kimsenin dikkat etmediği detayları görüyorsun: tozlu monitör, yapışkan masa, iz bırakmış bardak… Temizlik görevlisi eksikse bile o masayı silmeye hazırsın. Ofistekiler seni fazla titiz bulabilir ama sen onların sağlığı için savaşıyorsun! Sana birkaç temizlik ürünü değil, mini bir hijyen kit verilmeli!

Kesinlikle iş güvenliği kıyafetleri ve ekipmanları!

Çekmecelerin menteşesi kırık, kablolar yerlerde, bir şeyleri söküp takmak artık senin hobin değil, görevin olmuş. Belki de ofisteki teknik her şey senden soruluyor. Ya da tehlikeye meydan okuyan bir enerjin var! Biri “bu bozulmuş” dediğinde içindeki mühendis uyanıyor. Hal böyleyken bir baret, bir reflektör yelek ya da en azından dayanıklı bir iş eldiveniyle çalışman lazım. Çünkü sen artık sadece ofis çalışanı değil, aynı zamanda bakım-onarım şefisin.

10. Kesinlikle tablet!

Fikirler sende aniden gelir, beklemez! Bazen toplantı arasında bir şey çizmek istersin, bazen yolda giderken sunum hazırlamak… Laptop fazla büyük, telefon fazla küçük. Sana uygun olan şey kesinlikle tablet! Çalışırken mobil kalmayı, fikirlerini anında yakalamayı ve onları hızlıca sunmayı seviyorsun. Muhtemelen masanda post-it’ler yerine dijital notlar var. Şimdi o ilhama uygun dijital alanı da oluşturmanın zamanı geldi. Hızına hız katmak için bir tablet sana şart!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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