Şu An Ofiste Neye İhtiyacınız Olduğunu Söylüyoruz!

Çekmecelerin menteşesi kırık, kablolar yerlerde, bir şeyleri söküp takmak artık senin hobin değil, görevin olmuş. Belki de ofisteki teknik her şey senden soruluyor. Ya da tehlikeye meydan okuyan bir enerjin var! Biri “bu bozulmuş” dediğinde içindeki mühendis uyanıyor. Hal böyleyken bir baret, bir reflektör yelek ya da en azından dayanıklı bir iş eldiveniyle çalışman lazım. Çünkü sen artık sadece ofis çalışanı değil, aynı zamanda bakım-onarım şefisin.