Stresten Uzaklaşıp Evinde Kendi Zen Köşeni Yaratman İçin İlham Verici Fikirler

Ecem Bekar - Onedio Üyesi
25.04.2026 - 13:15

Şehir hayatının keşmekeşi, bitmek bilmeyen bildirimler ve günlük koşuşturma derken bazen nefes alacak bir alan bulmak imkansızlaşıyor. Tam da bu noktada, evinin bir köşesini sadece ruhunu dinlendirmeye ayırmak lüks değil, bir ihtiyaç haline geliyor. Kendi Zen köşeni oluşturmak için büyük bütçelere veya koca bir odaya ihtiyacın yok; sadece doğru dokunuşlara ve biraz ilham yeterli.

İlk adım, o meşhur "kalabalık zihin, kalabalık ev" felsefesinden geçiyor.

Köşeni kuracağın yerdeki tüm gereksiz eşyaları, göz yoran objeleri ve teknolojik aletleri oradan uzaklaştır. Minimalist bir yaklaşım benimseyerek sadece sana huzur veren birkaç parçayı tutmalısın. Unutma, az eşya demek, daha az görsel gürültü ve daha çok içsel huzur demek.

Işıklandırma, bir mekanın enerjisini saniyeler içinde değiştirebilir.

Zen köşende o keskin beyaz tavan lambalarından kaçınmalısın. Bunun yerine, gün ışığından maksimumda yararlanabileceğin bir pencere önünü seçmek ya da akşamları için yumuşak, sıcak sarı tonlarda lambaderler ve mumlar kullanmak ortamı anında yumuşatacak.

Doğanın gücünü eve taşımadan gerçek bir Zen etkisi yakalamak zor.

Yer kaplamasın istiyorsan, duvarına ahşap paletlerden veya şık askılıklardan oluşan bir dikey bahçe yap. Sadece sarmaşık türleri (Pothos gibi) kullanarak duvarından aşağı yeşil bir şelale akıyormuş hissi yaratabilirsin. Bu 'canlı duvar' seni ormanda hissettirecek.

Dokunsal konforu sakın atlama!

Sert sandalyeler yerine, yere atacağın büyük ve yumuşak minderler, peluş bir halı ya da dokulu battaniyeler köşeni daha rahat hale getirir. Vücudunun gevşemesine izin veren bu yumuşak dokular, fiziksel gerginliğini atmanı sağlarken kendini güvende ve konforlu hissetmene yardımcı olur.

Beş duyuna birden hitap etmeyi hedefle; koku bu işin gizli kahramanı.

Lavanta, sandal ağacı ya da okaliptüs gibi uçucu yağlar kullanabileceğin bir buhurdanlık veya hafif aromalı tütsüler, köşene adım attığın an zihnini sakinleştirecek. Koku hafızası çok güçlüdür; bir süre sonra bu kokuyu her duyduğunda vücudun otomatik olarak gevşeme moduna geçmeye başlayacak.

Zen köşeni kişiselleştirmekten çekinme ama bunu yaparken sadeliği koru.

Köşenin bir rafını tamamen doğal taşlara ayır. Dev bir Himalaya tuz lambası hem havayı temizler hem de o büyüleyici turuncu ışığıyla ortamı ısıtır. Yanına dizeceğin ametist veya sitrin kristalleriyle köşene mistik ve pozitif bir enerji katabilirsin.

Son olarak, kendini hamağın huzuruna bırak.

Eğer balkonunda veya salonunun bir köşesinde uygun bir kiriş varsa, şık bir makrome hamak veya asma koltuk edin. Ayaklarının yerden kesilmesi zihnine anında 'tatildesin' mesajı verir. Altına sereceğin bohem bir kilimle ortamın havasını tamamen değiştirebilirsin.

Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
