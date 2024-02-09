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Stresi Azaltmanın Bilimsel Yollarını Sizin İçin Derledik!

etiket Stresi Azaltmanın Bilimsel Yollarını Sizin İçin Derledik!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 15:01

Stresi azaltmanın birçok bilimsel yöntemi var. Ancak, herkesin stresle başa çıkma şekli farklı olduğu için, bu yöntemlerin etkileri kişiden kişiye değişiyor. İşte bilimin ışığında stresi azaltma yöntemleri...

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Düzenli egzersiz yapmak.

Egzersiz, vücuttaki stres hormonlarını azaltırken aynı zamanda endorfin salgılayarak genel ruh halini iyileştirir. Rahatlamış bir kafa için rahatlamış bir vücut gerekiyor. Harvard Tıp Fakültesine göre, ''Rahatlamış bir vücut, beynin gönderdiği sinyallerle sakin olmaya ve mental tansiyonu azaltmaya yardımcı oluyor.''

Meditasyon

Derin nefes almak ve meditasyon yapmak, sinir sistemini sakinleştirir ve stresle başa çıkma becerilerini yükseltir. Meditasyon, rahatlamak için yapılan diğer aktivitelere kıyasla daha etkili sonuçlar veriyor.

Düzenli uyku saatleri.

Kuşkusuz uyku bedenimiz için en değerli şeylerden biri. Düzenli uykunun da bilimsel olarak stresi azalttığı biliniyor. Günde en az 6 saat olmak üzere uykunuzu almanız şart.

Sıcak ve huzurlu bir banyo.

Sıcak ve huzurlu bir banyo.

National Institutes of Health'e göre sıcak bir banyo vücuttaki kan akışını hızlandırarak kas sertliğini azaltıyor ve eklem ağrılarınızı gideriyor. Azalan ağrılar ise rahatlamış bir beden ve zihin demek.

Hayvanlarla vakit geçirmek.

Bu sevimli hayvanlara sahip olmanın birçok avantajı var. Yapılan bir araştırmaya göre, köpekle kurduğumuz göz teması oksitosin gibi iyi hissetmemizi sağlayan hormonlar salgılatıyor.

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Gülmek ve eğlence.

Gülmek, endorfin salgılatırken, genel ruh halini iyileştirir. Mizah ve eğlence stresi azaltmada oldukça etkili diyebiliriz.

Öpüşmek.

Öpüşmek.

Lafayette College'daki psikolog Wendy Hill'e göre öpüşmek stres bağlantılı kortizol hormonunun indirgenmesine yardımcı oluyor. Hill, az önce öpüşmüş çiftlerle 15 dakika boyunca el ele tutuşan çiftleri karşılaştırdığında kortizol seviyesinin öpüşen çiftlerde daha az olduğunu gözlemlemiş.

Sağlıklı beslenmek.

Dengeli ve sağlıklı bir diyet, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri almasına yardımcı olurken ve genel sağlığı da iyileştirerek stresi engeller.

Doğada vakit geçirmek.

Son olarak, doğada bol bol vakit geçirmenin, müzik ve resim gibi dinlendirici aktivitelere sığınmanın, sevdiğiniz insan ve hayvanlarla daha çok temas halinde bulunmanın etkisi uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor!

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