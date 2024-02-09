Stresi Azaltmanın Bilimsel Yollarını Sizin İçin Derledik!
Stresi Azaltmanın Bilimsel Yollarını Sizin İçin Derledik!
Stresi azaltmanın birçok bilimsel yöntemi var. Ancak, herkesin stresle başa çıkma şekli farklı olduğu için, bu yöntemlerin etkileri kişiden kişiye değişiyor. İşte bilimin ışığında stresi azaltma yöntemleri...
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Düzenli egzersiz yapmak.
Meditasyon
Düzenli uyku saatleri.
Sıcak ve huzurlu bir banyo.
Hayvanlarla vakit geçirmek.
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Gülmek ve eğlence.
Öpüşmek.
Sağlıklı beslenmek.
Doğada vakit geçirmek.
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