Strasbourg Forması Giyen Emanuel Emegha Bir Gol Attı Beş Dakika Kutladı

Futbolda şüphesiz en güzel an gol anıdır... Tabii golü yiyen siz değilseniz. Golü atan futbolcunun sonrasında yaptığı sevinçler ise zaman zaman gündem olabiliyor. Kimi anlamlı, kimi anlamsızca çılgın gol sevinçleri de gol kadar merak unsuru oluyor. Mesaj var mıydı, yoksa dümdüz gol sevinci miydi? Emanuel Emegha ise bu sevinçlere yeni bir şey daha ekledi.