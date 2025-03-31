Strasbourg Forması Giyen Emanuel Emegha Bir Gol Attı Beş Dakika Kutladı
Strasbourg Forması Giyen Emanuel Emegha Bir Gol Attı Beş Dakika Kutladı
Futbolda şüphesiz en güzel an gol anıdır... Tabii golü yiyen siz değilseniz. Golü atan futbolcunun sonrasında yaptığı sevinçler ise zaman zaman gündem olabiliyor. Kimi anlamlı, kimi anlamsızca çılgın gol sevinçleri de gol kadar merak unsuru oluyor. Mesaj var mıydı, yoksa dümdüz gol sevinci miydi? Emanuel Emegha ise bu sevinçlere yeni bir şey daha ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Goller kadar gol sevinçleri de artık merak unsuru...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Strasbourg-Lyon maçına damga vuran Emegha'nın sevinci dikkat çekti.
Emegha'nın sevinmeye doyamadığı o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın