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Strasbourg Forması Giyen Emanuel Emegha Bir Gol Attı Beş Dakika Kutladı

Strasbourg Forması Giyen Emanuel Emegha Bir Gol Attı Beş Dakika Kutladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.03.2025 - 14:27

Futbolda şüphesiz en güzel an gol anıdır... Tabii golü yiyen siz değilseniz. Golü atan futbolcunun sonrasında yaptığı sevinçler ise zaman zaman gündem olabiliyor. Kimi anlamlı, kimi anlamsızca çılgın gol sevinçleri de gol kadar merak unsuru oluyor. Mesaj var mıydı, yoksa dümdüz gol sevinci miydi? Emanuel Emegha ise bu sevinçlere yeni bir şey daha ekledi.

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Goller kadar gol sevinçleri de artık merak unsuru...

Goller kadar gol sevinçleri de artık merak unsuru...

Golü atan futbolcular kimi zaman koreografik sevinçlere imza atıyor. Kimi zaman çılgınca yapılan sevinçlere katılan bu hikayeler izleyenlere de keyifli anlar yaşatıyor. Fransa Ligue 1'de bu haftaki bir gol sevinci ise sosyal medyada epey dikkat çekti.

Strasbourg-Lyon maçına damga vuran Emegha'nın sevinci dikkat çekti.

Strasbourg-Lyon maçına damga vuran Emegha'nın sevinci dikkat çekti.

Strasbourg evinde Lyon'u 4-2 yenerken maçı 3-1'e getiren golü Emanuel Emegha attı. Emegha golün ardından büyük sevinç yaşarken, kendini durdurmakta zorlandı. 

Emegha, golün ardından 7 farklı sevinç yaparak dikkatleri çekti. Ligin resmi hesabı da bu coşkuya kayıtsız kalamadı ve paylaştı.

Emegha'nın sevinmeye doyamadığı o anlar:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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