Türkiye'de Eleştirilen Farioli Hollanda'da Tarih Yazmaya Hazırlanıyor

Fransa'da Nice ile Avrupa futboluna giriş yapan Farioli, Ajax'a imza atınca pek çok kişi şaşkınlığını gizleyemedi. Ancak Farioli şüpheleri oynattığı futbolla giderdi.

Ajax ile son 12 maçta 11 galibiyet alan Farioli, PSV ve Feyenoord'a karşı oynadığı dört maçı da kazanan ilk Ajax teknik direktörü olarak tarihe geçti.