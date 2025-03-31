Türkiye'de Eleştirilen Farioli Hollanda'da Tarih Yazmaya Hazırlanıyor
Türkiye'de Eleştirilen Farioli Hollanda'da Tarih Yazmaya Hazırlanıyor
Türkiye'de Karagümrük ve Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan Farioli bugünlerde Ajax'ı çalıştırıyor. Türkiye'de özellikle geriden oyun başlatmasıyla eleştirilen Farioli, önce Fransa'da Nice ile fark yarattı. Avrupa futbolunun giderek daha fazla dikkatini çekmeye başlayan İtalyan teknik direktör sezon başında Ajax'a imza attı. Ajax'ta bu sezon oynattığı futbol ve aldığı puanlarla fark yaratmayı başardı ve taraftarın büyük desteğini aldı.
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Farioli, Hollanda Eredivisie'de kazandığı maçlarla taraftarın sevgilisi oldu.
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Türkiye'de taktikleri eleştirildi.
Önce Nice'te şimdi Ajax'ta tarih yazıyor.
Şampiyonluğa gidiyor...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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