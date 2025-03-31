onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Türkiye'de Eleştirilen Farioli Hollanda'da Tarih Yazmaya Hazırlanıyor

Türkiye'de Eleştirilen Farioli Hollanda'da Tarih Yazmaya Hazırlanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.03.2025 - 12:26

Türkiye'de Karagümrük ve Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan Farioli bugünlerde Ajax'ı çalıştırıyor. Türkiye'de özellikle geriden oyun başlatmasıyla eleştirilen Farioli, önce Fransa'da Nice ile fark yarattı. Avrupa futbolunun giderek daha fazla dikkatini çekmeye başlayan İtalyan teknik direktör sezon başında Ajax'a imza attı. Ajax'ta bu sezon oynattığı futbol ve aldığı puanlarla fark yaratmayı başardı ve taraftarın büyük desteğini aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Farioli, Hollanda Eredivisie'de kazandığı maçlarla taraftarın sevgilisi oldu.

Farioli, Hollanda Eredivisie'de kazandığı maçlarla taraftarın sevgilisi oldu.

Kariyerine kaleci antrenörü olarak başlayan Francesco Farioli, ülkemize de Alanyaspor'a yardımcı antrenör olarak geldi. Daha sonra hem Alanyaspor hem de Karagümrük'te teknik direktörlük yapan Farioli, bu sezon Hollanda'yı sallamayı başardı.

Türkiye'de taktikleri eleştirildi.

Türkiye'de taktikleri eleştirildi.

Geriden oyun kurmayı seven bir futbol anlayışına sahip olan Farioli, ülkemizde bu konuda sık sık eleştirildi. Hatta kendinden sonra gelen teknik direktörler takımlarındaki 'bu huyu' değiştiremediklerinden bahsetti. Yorumcular tarafından da eleştirilen Francesco Farioli, Hollanda'yı büyülemiş görünüyor.

Önce Nice'te şimdi Ajax'ta tarih yazıyor.

Önce Nice'te şimdi Ajax'ta tarih yazıyor.

Fransa'da Nice ile Avrupa futboluna giriş yapan Farioli, Ajax'a imza atınca pek çok kişi şaşkınlığını gizleyemedi. Ancak Farioli şüpheleri oynattığı futbolla giderdi. 

Ajax ile son 12 maçta 11 galibiyet alan Farioli,  PSV ve Feyenoord'a karşı oynadığı dört maçı da kazanan ilk Ajax teknik direktörü olarak tarihe geçti.

Şampiyonluğa gidiyor...

Şampiyonluğa gidiyor...

Farioli yönetimindeki Ajax, Hollanda Ligi'nde lider durumda bulunuyor. Ajax, ligde 27 maç sonunda topladığı 67 puanla en yakın takipçisi PSV Eindhoven'ın (58 puan) 9 puan önünde yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın