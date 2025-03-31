Spor Yorumucusu Emre Özcan Futbol Kulüplerinin Gündeme Dair Sessizliğini Eleştirdi

Özcan, 'Bazı insanlar rahatsız olabilir ama bu maç benim umrumda değil, bu şekilde yapacağım bu programı. Anlayamadığım bir şey var, futbol kulüpleri 7-8 gündür bir şey olmamış gibi davranıyorlar. 301 insan şu anda içerde ve bu gençlerin tamamı bu kulüpleri tutuyor.' dedi.

Futbol kulüpleri neden korkuyor diyen Emre Özcan, 'Korku dünyanın en doğal eylemlerinden biri ben de kişisel olarak tepki gösterirken korkuyorum. Bunu gönül rahatlığıyla dile getiriyorum. Ama spor kulüplerinin korkacak nesi olabilir?'