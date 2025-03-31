Spor Yorumucusu Emre Özcan Futbol Kulüplerinin Gündeme Dair Sessizliğini Eleştirdi
Spor Yorumucusu Emre Özcan Futbol Kulüplerinin Gündeme Dair Sessizliğini Eleştirdi
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma sürecinde halk protestoları gerçekleşmiş, meydanlarda kitlesel eylemler yapılmıştı. Eylemlere sessiz kalan kurumlara protestodaki insanların tepkileri vardı. Bunların başında da futbol kulüpleri geliyor. Futbol kulüplerine boykot çağrısı yapılırken, Emre Özcan da bu sessizliği Socrates YouTube kanalında eleştirdi.
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İmamoğlu'nun tutuklanması ve sokaktaki protestolara sessiz kalan gruplardan biri de kulüplerdi.
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Emre Özcan, Beşiktaş-Galatasaray derbisini yorumlamaya başlarken "Bu maç umrumda değil" dedi.
"Milyonlarca taraftarları var neden korkuyorlar?"
Kulüplerin borçları nedeniyle korkabileceğini söyleyen Özcan, maçın bu sebeplerle umrunda olmadığını söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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