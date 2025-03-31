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Spor Yorumucusu Emre Özcan Futbol Kulüplerinin Gündeme Dair Sessizliğini Eleştirdi

Spor Yorumucusu Emre Özcan Futbol Kulüplerinin Gündeme Dair Sessizliğini Eleştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.03.2025 - 13:34

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma sürecinde halk protestoları gerçekleşmiş, meydanlarda kitlesel eylemler yapılmıştı. Eylemlere sessiz kalan kurumlara protestodaki insanların tepkileri vardı. Bunların başında da futbol kulüpleri geliyor. Futbol kulüplerine boykot çağrısı yapılırken, Emre Özcan da bu sessizliği Socrates YouTube kanalında eleştirdi.

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İmamoğlu'nun tutuklanması ve sokaktaki protestolara sessiz kalan gruplardan biri de kulüplerdi.

İmamoğlu'nun tutuklanması ve sokaktaki protestolara sessiz kalan gruplardan biri de kulüplerdi.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanması halkı sokağa döktü. Yurdun dört bir yanında yapılan eylemlerin basında yer bulmaması eleştiri almıştı. Bununla beraber birçok influencer, futbolcu, sanatçı da eleştirilerden nasibini aldı. Futbol kulüplerinin tamamen konuyla ilgili 'ölü taklidi' yapması Emre Özcan'ın eleştirilerine neden oldu.

Emre Özcan, Beşiktaş-Galatasaray derbisini yorumlamaya başlarken "Bu maç umrumda değil" dedi.

Emre Özcan, Beşiktaş-Galatasaray derbisini yorumlamaya başlarken "Bu maç umrumda değil" dedi.

Özcan, 'Bazı insanlar rahatsız olabilir ama bu maç benim umrumda değil, bu şekilde yapacağım bu programı. Anlayamadığım bir şey var, futbol kulüpleri 7-8 gündür bir şey olmamış gibi davranıyorlar. 301 insan şu anda içerde ve bu gençlerin tamamı bu kulüpleri tutuyor.' dedi. 

Futbol kulüpleri neden korkuyor diyen Emre Özcan, 'Korku dünyanın en doğal eylemlerinden biri ben de kişisel olarak tepki gösterirken korkuyorum. Bunu gönül rahatlığıyla dile getiriyorum. Ama spor kulüplerinin korkacak nesi olabilir?'

"Milyonlarca taraftarları var neden korkuyorlar?"

"Milyonlarca taraftarları var neden korkuyorlar?"

Emre Özcan, bir taraf seçmelerine gerek olmadığını en azından gençler için ses çıkarmaları gerektiğini söyledi. Özcan, 'Bir tarafta durmasınlar gerek yok. Ama desinler ki 7-8 gündür ülkedeki genel gidişattan gençlerin bunu yaşamasından tedirgin oluyoruz deyin. Başka bir şeye gerek yok. Bundan neye korkarlar? Milyonlar var arkalarında. Diyorlar ya 20 milyon 30 milyon 40 milyona çıkanlar var arasında. Ortalamaları 20 milyon. Milyonlarca insandan desteğini alan derneklersiniz, organizasyonlarsınız. Neden korkuyor olabilirsiniz?' dedi.

Kulüplerin borçları nedeniyle korkabileceğini söyleyen Özcan, maçın bu sebeplerle umrunda olmadığını söyledi.

Kulüplerin borçları nedeniyle korkabileceğini söyleyen Özcan, maçın bu sebeplerle umrunda olmadığını söyledi.

Özcan, 'O borçları silmezler. Ondan korkuyor olabilirsiniz. Onu da çalışın ödeyin. Bir kez de çalışın ödeyin. Buna anlam veremiyorum. Kafalarını bu kadar kuma gömmelerini anlamam mümkün değil. Biraz da bu yüzden umrumda değil bu maç.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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