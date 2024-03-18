Stranger Things'in Yıldızı Dizinin Dördüncü Sezonuyla İlgili Kıskançlığını İtiraf Etti!

Prodüksiyonun ilk birkaç ayında çok fazla çekim yapmadık çünkü tamamen Hawkins olayına odaklanmışlardı. Bu yüzden gerçekten kıskanıyordum. Hatta diziyi nihayet izlediğimde bile en sevdiğim kısım diğerlerinin Hawkins'te yaşadıklarını izlemek oldu. 4. sezonda hep beraber olmamak çekimlerin sıkıcı tarafıydı ama 5. sezonda bu durumun tam tersi yaşanıyor. Hepimiz sürekli birlikteyiz. Birçoğumuz gerçek hayatta birbirimizin yakınında ya da karşı sokağında oturuyoruz. Yani oyuncu kadrosu birbirini çok sık görüyor ve sahnelerin çoğunda birlikte yer alıyoruz ki bu gerçekten harika bir şey. Her sezon büyüdükçe büyüdü ve bu sezon muazzam ama aynı zamanda bir nebze izole.