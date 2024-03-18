Stranger Things'in Yıldızı Dizinin Dördüncü Sezonuyla İlgili Kıskançlığını İtiraf Etti!
Stranger Things'in Yıldızı Dizinin Dördüncü Sezonuyla İlgili Kıskançlığını İtiraf Etti!
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Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'in yıldızı Finn Wolfhard, diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
2022'de yayımlanan son sezon üç farklı hikaye hattına bölünmüş durumdaydı. Birinci hikaye hattında Wolfhard'ın karakteri Mike, Millie Bobby Brown'ın canlandırdığı Eleven ve Noah Schnapp'ın rol aldığı Will Byers'ın Kaliforniya'daki maceralarını takip etti.
İkinci hikaye hattı Winona Ryder, Joyce Byers ve Murray Bauman'ın, Jim Hopper'ın Rusya'daki hayatta kalma mücadelesine odaklandı.
Üçüncü kısım ise Hawkins'te meydana gelen cinayetleri araştıran kalan karakterlerin hikayesini ele aldı.
Wolfhard, The Hollywood Reporter ile yaptığı röportajda dizi çekimlerinin ilk aylarında Hawkins'te geçen hikayeye yoğunlaşıldığı için pek çok sahnede yer almadığını ve bu durumun kendisini kıskandırdığını ifade etti.
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Geçen yıl yaşanan oyuncu ve yazar grevleri nedeniyle prodüksiyonun 7 ay gecikmeyle başlaması sonucu final sezonunun 2025'te yayınlanması bekleniyor.
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