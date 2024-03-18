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Stranger Things'in Yıldızı Dizinin Dördüncü Sezonuyla İlgili Kıskançlığını İtiraf Etti!

Stranger Things'in Yıldızı Dizinin Dördüncü Sezonuyla İlgili Kıskançlığını İtiraf Etti!

dizi Netflix
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 16:43

Stranger Things'in dördüncü sezonu hakkında konuşan dizi yıldızı Finn Wolfhard, bu sezonla ilgili önemli bir itirafta bulundu. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'in yıldızı Finn Wolfhard, diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'in yıldızı Finn Wolfhard, diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

2022'de yayımlanan son sezon üç farklı hikaye hattına bölünmüş durumdaydı. Birinci hikaye hattında Wolfhard'ın karakteri Mike, Millie Bobby Brown'ın canlandırdığı Eleven ve Noah Schnapp'ın rol aldığı Will Byers'ın Kaliforniya'daki maceralarını takip etti.

2022'de yayımlanan son sezon üç farklı hikaye hattına bölünmüş durumdaydı. Birinci hikaye hattında Wolfhard'ın karakteri Mike, Millie Bobby Brown'ın canlandırdığı Eleven ve Noah Schnapp'ın rol aldığı Will Byers'ın Kaliforniya'daki maceralarını takip etti.

İkinci hikaye hattı Winona Ryder, Joyce Byers ve Murray Bauman'ın, Jim Hopper'ın Rusya'daki hayatta kalma mücadelesine odaklandı.

İkinci hikaye hattı Winona Ryder, Joyce Byers ve Murray Bauman'ın, Jim Hopper'ın Rusya'daki hayatta kalma mücadelesine odaklandı.

Üçüncü kısım ise Hawkins'te meydana gelen cinayetleri araştıran kalan karakterlerin hikayesini ele aldı.

Üçüncü kısım ise Hawkins'te meydana gelen cinayetleri araştıran kalan karakterlerin hikayesini ele aldı.

Wolfhard, The Hollywood Reporter ile yaptığı röportajda dizi çekimlerinin ilk aylarında Hawkins'te geçen hikayeye yoğunlaşıldığı için pek çok sahnede yer almadığını ve bu durumun kendisini kıskandırdığını ifade etti.

Wolfhard, The Hollywood Reporter ile yaptığı röportajda dizi çekimlerinin ilk aylarında Hawkins'te geçen hikayeye yoğunlaşıldığı için pek çok sahnede yer almadığını ve bu durumun kendisini kıskandırdığını ifade etti.

Prodüksiyonun ilk birkaç ayında çok fazla çekim yapmadık çünkü tamamen Hawkins olayına odaklanmışlardı. Bu yüzden gerçekten kıskanıyordum. Hatta diziyi nihayet izlediğimde bile en sevdiğim kısım diğerlerinin Hawkins'te yaşadıklarını izlemek oldu. 4. sezonda hep beraber olmamak çekimlerin sıkıcı tarafıydı ama 5. sezonda bu durumun tam tersi yaşanıyor. Hepimiz sürekli birlikteyiz. Birçoğumuz gerçek hayatta birbirimizin yakınında ya da karşı sokağında oturuyoruz. Yani oyuncu kadrosu birbirini çok sık görüyor ve sahnelerin çoğunda birlikte yer alıyoruz ki bu gerçekten harika bir şey. Her sezon büyüdükçe büyüdü ve bu sezon muazzam ama aynı zamanda bir nebze izole. 

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Geçen yıl yaşanan oyuncu ve yazar grevleri nedeniyle prodüksiyonun 7 ay gecikmeyle başlaması sonucu final sezonunun 2025'te yayınlanması bekleniyor.

Geçen yıl yaşanan oyuncu ve yazar grevleri nedeniyle prodüksiyonun 7 ay gecikmeyle başlaması sonucu final sezonunun 2025'te yayınlanması bekleniyor.

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