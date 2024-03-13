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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünyanın Oynadığı Yerli Oyun Listede!

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünyanın Oynadığı Yerli Oyun Listede!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 00:26

Steam'in haftalık verileri tüm dünyadaki oyun trendleri açısından yine harika veriler sunuyor. Üstelik bu kez global listede bayrakları astıran bir yerli oyun da var!

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1. Helldivers 2 globalde yine zirvede.

1. Helldivers 2 globalde yine zirvede.

Muhtemelen ne geliştiricisinin, ne yayıncısının ne de oyuncuların böylesi bir başarıya imza atmasını bekledikleri Helldivers 2 mizahi dili, akıcı oynanışı ve tansiyonu bir an düşürmeyen temposu ile bu hafta da zirvedeki yerini koruyor.

2. Counter-Strike 2 ise hala ritmini yakalayabilmiş değil.

2. Counter-Strike 2 ise hala ritmini yakalayabilmiş değil.

Listenin ilk sıralarına alışık olan Counter-Strike 2'yi önce Palworld, ardından ise Helldivers 2 fırtınası hırpalamaya devam ediyor. Valve'ın yeni gözdesi olan oynaması tamamen ücretsiz yapım bu hafta da Helldivers 2'nin arkasında konumlandı.

3. Steam Deck satışları ise Valve'ın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

3. Steam Deck satışları ise Valve'ın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Steam'in de sahibi olan Valve'ın el bilgisayarı olarak tanımlayabileceğimiz oyun cihazı Steam Deck tüm Steam kütüphanesini oynatabilmek gibi harika bir vaatle yola çıkıp beklediğini de aldı. Ülkemizde henüz resmi satışı bulunmayan Steam Deck dünya genelinde oyuncuların gözdelerinden.

4. Battle royale bayrağı ise PUBG: Battlegrounds'a emanet.

4. Battle royale bayrağı ise PUBG: Battlegrounds'a emanet.

2017 yılındaki çıkışıyla türü var eden yapımlardan diyebileceğimiz PUBG'nin forsu hala sönmüş değil. Çıkışından bir süre sonra oynaması tamamen ücretsiz hale gelen PUBG: Battlegrounds oyuncularına dolu dolu güncellemeler ve içerikler sunarak yeni oyuncuları da çekmeyi iyi biliyor.

5. Bir diğer battle royale oyunu Apex Legends ise iyi bir yükseliş yakalamış vaziyette.

5. Bir diğer battle royale oyunu Apex Legends ise iyi bir yükseliş yakalamış vaziyette.

Tıpkı PUBG: Battlegrounds gibi oynaması tamamen ücretsiz olan battle royale oyunu sırtını takım bazlı yapısı, hızlı oynanışı ve farklı özelliklere sahip karakterlerine yaslıyor. Arkasında Respawn Entertainment'ın olduğu oyun bu hafta tam yedi sıra birden yükselerek ilk beş içine konumlanmayı bildi.

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Bu hafta listenin ilk onu içerisinde ise ülkemizden çıkan ve dikkatleri üzerine çeken bir yerli yapım olan Supermarket Simulator da var.

Bu hafta listenin ilk onu içerisinde ise ülkemizden çıkan ve dikkatleri üzerine çeken bir yerli yapım olan Supermarket Simulator da var.

  • Dragon's Dogma 2

  • Last Epoch

  • Destiny 2

  • Forza Horizon 5

  • Supermarket Simulator

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