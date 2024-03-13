Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünyanın Oynadığı Yerli Oyun Listede!
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünyanın Oynadığı Yerli Oyun Listede!
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1. Helldivers 2 globalde yine zirvede.
2. Counter-Strike 2 ise hala ritmini yakalayabilmiş değil.
3. Steam Deck satışları ise Valve'ın yüzünü güldürmeye devam ediyor.
4. Battle royale bayrağı ise PUBG: Battlegrounds'a emanet.
5. Bir diğer battle royale oyunu Apex Legends ise iyi bir yükseliş yakalamış vaziyette.
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Bu hafta listenin ilk onu içerisinde ise ülkemizden çıkan ve dikkatleri üzerine çeken bir yerli yapım olan Supermarket Simulator da var.
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