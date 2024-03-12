Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Yerli Oyun Aklımızı Aldı!
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Yerli Oyun Aklımızı Aldı!
Yeni bir hafta ve yepyeni oyunlar! Bu hafta da 'ne oynasam, insanlar neler oynuyor' diyenlerin imdadına Steam'in ülkemizde çok satanlar listesi yetişiyor. Gelin Türk oyuncular bu hafta Steam'de en çok neleri tercih etmişler birlikte bir göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Counter-Strike 2 stabilliği yakalamış gibi görünüyor.
2. Yerini koruyan bir diğer yapım da Helldivers 2.
3. Forsu asla bitmeyen oyunlardan biri de PUBG: Battlegrounds.
4. İndirim Forza Horizon 5'i uçurdu.
5. Listenin beşinci sırasında ise bizden bir oyun var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Listenin geri kalanı ise şöyle:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın