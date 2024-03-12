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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Yerli Oyun Aklımızı Aldı!

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Yerli Oyun Aklımızı Aldı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
12.03.2024 - 17:20

Yeni bir hafta ve yepyeni oyunlar! Bu hafta da 'ne oynasam, insanlar neler oynuyor' diyenlerin imdadına Steam'in ülkemizde çok satanlar listesi yetişiyor. Gelin Türk oyuncular bu hafta Steam'de en çok neleri tercih etmişler birlikte bir göz atalım.

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1. Counter-Strike 2 stabilliği yakalamış gibi görünüyor.

1. Counter-Strike 2 stabilliği yakalamış gibi görünüyor.

Önce Palworld, ardından ise Helldivers 2 gibi iki sürpriz oyuna zirveyi kaptırdıktan sonra Counter-Strike 2 bu hafta da listenin en tepesinde. Oynaması tamamen ücretsiz olan oyun yalnızca ülkemizdeki değil, tüm dünyadaki oyuncuların da bir numarası.

2. Yerini koruyan bir diğer yapım da Helldivers 2.

2. Yerini koruyan bir diğer yapım da Helldivers 2.

Yalnızca PlayStation 5 ve PC için çıkmış olan oyun ne geliştiricilerinin ne de yayıncısının tahminine uymayarak müthiş bir başarı yakaladı. Öyle ki PlayStation oyuncuları savaşa Xbox kullanıcılarının da dahil olabilmesi için oyunun Xbox'a da çıkması için çağrı dahi yaptılar! İşte galaksiler arası demokrasi dağıttığımız Helldivers 2 böyle bir oyun

3. Forsu asla bitmeyen oyunlardan biri de PUBG: Battlegrounds.

3. Forsu asla bitmeyen oyunlardan biri de PUBG: Battlegrounds.

2017 yılında ilk tanıştığımızda aklımızı alan, oyunculara battle royale türünü sevdiren en önemli yapımlardan olan PUBG: Battlegrounds aradan geçen süre içerisinde oynaması tamamen ücretsiz hale geldi. Buna karşın hala geliştiricisinin altın yumurtalayan tavuğu olan oyun düzenli güncellemelerle ilgiyi de canlı tutmayı başarıyor.

4. İndirim Forza Horizon 5'i uçurdu.

4. İndirim Forza Horizon 5'i uçurdu.

Sevilen serinin şimdilik son halkası olan Forza Horizon 5 oyunculara harika ve dolu dolu bir açık dünyanın yanında müthiş grafikler ve araç çeşitliliği de vadediyor. Hal böyle olunca arcade yarışlardan hoşlansın hoşlanmasın büyük bir kitlenin dikkatini çekmesi de sürpriz değil. Tüm bunların üstüne oyunun 32,78 dolarlık fiyatına aldığı yüzde 50'lik indirimle 16,39 dolara düşen fiyatı da pastadaki çilek oluyor.

5. Listenin beşinci sırasında ise bizden bir oyun var.

5. Listenin beşinci sırasında ise bizden bir oyun var.

Tek kişi tarafından geliştirilen ve ülkemizin de sınırlarını aşarak dünya çapında da iyi bir satış grafiği yakalayan Supermarket Simulator mütevazi fiyatı, sistem gereksinimleri ve grafiklerine karşın sunduğu boyundan büyük eğlence ile bu hafta listeye beşinci sıradan giriyor. Bakalım oyun geçtiğimiz haftaya göre altı sıra birden yükseldiği grafiği yukarı doğru daha ne kadar devam ettirebilecek?

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • EA Sports FC 24

  • Dragon's Dogma 2

  • Elden Ring

  • Mount & Blade II: Bannerlord

  • GTA V

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