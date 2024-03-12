Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Yerli Oyun Aklımızı Aldı!

Yalnızca PlayStation 5 ve PC için çıkmış olan oyun ne geliştiricilerinin ne de yayıncısının tahminine uymayarak müthiş bir başarı yakaladı. Öyle ki PlayStation oyuncuları savaşa Xbox kullanıcılarının da dahil olabilmesi için oyunun Xbox'a da çıkması için çağrı dahi yaptılar! İşte galaksiler arası demokrasi dağıttığımız Helldivers 2 böyle bir oyun