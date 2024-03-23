Spor Yapanlar Buraya: Yüksek Protein Alırken Cebinizi Koruyabileceğiniz Yemekler

Bir porsiyon: 92 kalori, .5 g yağ, 16 g protein

Geleneksel yoğurt, suyu gidermek için süzülür ve bu işlem sonucunda daha yoğun, daha kıvamlı ve daha az şekerli, iki kat daha fazla protein içeren bir yoğurt elde edilir. Yağsız, sade bir yoğurt yaklaşık olarak üç yumurtada bulunan protein kadar protein içerir.