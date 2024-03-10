En Yüksek Vitamin ve Minerali Almak İçin Hardal Otunu Nasıl Pişirmeniz Gerektiğini Açıklıyoruz

Hardal otunu hiç duydunuz mu? Hardal da aslında lahana ve roka ile aynı aileye ait yapraklı bir sebze türüdür. Oldukça besleyici ve lezzetli olan hardal otu, çiğden haşlanmışa veya uzun süreli pişirilmeye kadar birçok farklı şekilde pişirilebilen çok yönlü bir malzemedir. Peki severek tükettiğimiz hardalın bitkisi nasıl pişirilir? Gelin öğrenelim...