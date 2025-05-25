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Sözleri İçinize Oturacak 12 Şarkı

etiket Sözleri İçinize Oturacak 12 Şarkı

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
25.05.2025 - 20:31

Bazı şarkıları dinlediğinizde sözleri öyle derin hissettirir ki, tekrar tekrar dinlemek istersiniz. Sanki sizin o anki duygularınıza tercüman oluyor gibidir. İşte bu listede de o şarkılara yer verdik. 👇

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1. Adele - All I Ask

2. Sezen Aksu - Tükeneceğiz

3. Sam Smith - Too Good at Goodbyes

4. Şebnem Ferah - Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler

5. Christina Aguilera - Hurt

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6. Billie Eilish - Everything I Wanted

7. Judas Priest - Angel

8. Sertab Erener - Olsun

9. Lewis Capaldi - Bruises

10. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Dinle Beni Bi’

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11. Taylor Swift - All Too Well

12. Kamuran Akkor - Bir Ateşe Attın Beni

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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