Sözleri İçinize Oturacak 12 Şarkı
Bazı şarkıları dinlediğinizde sözleri öyle derin hissettirir ki, tekrar tekrar dinlemek istersiniz. Sanki sizin o anki duygularınıza tercüman oluyor gibidir. İşte bu listede de o şarkılara yer verdik. 👇
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1. Adele - All I Ask
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2. Sezen Aksu - Tükeneceğiz
3. Sam Smith - Too Good at Goodbyes
4. Şebnem Ferah - Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler
5. Christina Aguilera - Hurt
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6. Billie Eilish - Everything I Wanted
7. Judas Priest - Angel
8. Sertab Erener - Olsun
9. Lewis Capaldi - Bruises
10. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Dinle Beni Bi’
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11. Taylor Swift - All Too Well
12. Kamuran Akkor - Bir Ateşe Attın Beni
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