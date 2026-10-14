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Sözcü'den Ayrılanların Gazetesiydi: Nevşin Mengü ve Soner Yalçın'lı Yeni Kanalın Açılış Tarihi Ortaya Çıktı!

Sözcü'den Ayrılanların Gazetesiydi: Nevşin Mengü ve Soner Yalçın'lı Yeni Kanalın Açılış Tarihi Ortaya Çıktı!

Gazeteci
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 12:25
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Sözcü'den ayrılan gazetecilerin kurduğu Nefes, gazete ve internet sitesinin ardından şimdi de televizyon dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Aylardır kulislerde konuşulan Nefes TV için beklenen tarih Notbir'in haberiyle ortaya çıktı. Peki Nefes TV ne zaman açılıyor, ekranda hangi tanıdık yüzler olacak?

Kaynak: Notbir

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Nefes TV'nin temeli, Soner Yalçın gibi Sözcü'den ayrılan isimlerle kurulan Nefes gazetesine dayanıyor.

Nefes TV'nin temeli, Soner Yalçın gibi Sözcü'den ayrılan isimlerle kurulan Nefes gazetesine dayanıyor.

Hikâye aslında iki yıl öncesine uzanıyor. Akşam, Güneş ve Yeniçağ'dan sonra Sözcü'de 17 yıl boyunca genel yayın yönetmenliği koltuğunda oturan Metin Yılmaz, gazeteden ayrılınca kendi yolunu çizdi ve Nefes'i kurdu. Gazete 19 Aralık 2024'te ilk sayısıyla bayilere çıktı. Yazar kadrosunda Soner Yalçın, Deniz Zeyrek ve ilk sayıdan kısa süre önce ekibe katılan Nevşin Mengü gibi okurun yakından tanıdığı imzalar vardı.

Yolculuk hiç de sakin geçmedi. Notbir'in hatırlattığına göre Metin Yılmaz, 23 Ekim 2025'te sağlık sorunları nedeniyle Nefes'ten ayrıldığını duyurmuştu.

Notbir'in haberine göre Nefes TV, Ocak ayı itibarıyla ekranlarda yayın hayatına başlayacak.

Notbir'in haberine göre Nefes TV, Ocak ayı itibarıyla ekranlarda yayın hayatına başlayacak.

Gazete ve internet sitesiyle yoluna devam eden Nefes Medya Grubu, şimdi de ekran için kolları sıvadı. Notbir'in haberine göre Nefes TV'nin Ocak ayı itibarıyla yayın hayatına başlaması planlanıyor. Kanalın frekansı, hangi platformlarda izlenebileceği ya da yayın akışı ise haberde yer almıyor; merak edenlerin en çok sorduğu sorular da tam olarak bunlar.

Gazetenin genel yayın yönetmenliği koltuğunda artık Mustafa Cesur oturuyor. Cesur, daha önce Sözcü'de bölüm şefliği, Taraf'ta ise genel koordinatörlük yapmıştı. 'Nefes TV kimin?' diye merak edenler için de not düşelim: kanal, gazeteyi çıkaran Nefes Medya Grubu'nun çatısı altında kuruluyor.

Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek ve Soner Yalçın'ın Nefes TV ekranında program yapması bekleniyor.

Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek ve Soner Yalçın'ın Nefes TV ekranında program yapması bekleniyor.

İzleyicinin asıl merak ettiği soru, ekranda hangi yüzleri göreceği. Notbir'e göre Nefes gazetesinin yazarlarının yeni kanalda program yapması bekleniyor. Listede Deniz Zeyrek, Nevşin Mengü ve Soner Yalçın gibi siyaset gündemini takip edenlerin aşina olduğu isimler öne çıkıyor.

Nefes'in adı kurulduğu günden bu yana çok tartışıldı. Gazeteyi kimin finanse ettiğine dair iddialar ortaya atıldı, bu iddialar resmi olarak doğrulanmadı. 'Nefes' isminin Kocaeli'de 2017'den beri yayımlanan yerel bir gazeteye ait olması da başlangıçta marka tartışması yaratmıştı. 2025'te 12 basın emekçisinin işten çıkarılması ise ayrı bir tepki dalgası başlattı. Kanal açıldığında bu tartışmaların ekrana nasıl yansıyacağı şimdiden merak konusu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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