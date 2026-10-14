Sözcü'den Ayrılanların Gazetesiydi: Nevşin Mengü ve Soner Yalçın'lı Yeni Kanalın Açılış Tarihi Ortaya Çıktı!

Hikâye aslında iki yıl öncesine uzanıyor. Akşam, Güneş ve Yeniçağ'dan sonra Sözcü'de 17 yıl boyunca genel yayın yönetmenliği koltuğunda oturan Metin Yılmaz, gazeteden ayrılınca kendi yolunu çizdi ve Nefes'i kurdu. Gazete 19 Aralık 2024'te ilk sayısıyla bayilere çıktı. Yazar kadrosunda Soner Yalçın, Deniz Zeyrek ve ilk sayıdan kısa süre önce ekibe katılan Nevşin Mengü gibi okurun yakından tanıdığı imzalar vardı.

Yolculuk hiç de sakin geçmedi. Notbir'in hatırlattığına göre Metin Yılmaz, 23 Ekim 2025'te sağlık sorunları nedeniyle Nefes'ten ayrıldığını duyurmuştu.