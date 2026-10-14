Sözcü'den Ayrılanların Gazetesiydi: Nevşin Mengü ve Soner Yalçın'lı Yeni Kanalın Açılış Tarihi Ortaya Çıktı!
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Sözcü'den ayrılan gazetecilerin kurduğu Nefes, gazete ve internet sitesinin ardından şimdi de televizyon dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Aylardır kulislerde konuşulan Nefes TV için beklenen tarih Notbir'in haberiyle ortaya çıktı. Peki Nefes TV ne zaman açılıyor, ekranda hangi tanıdık yüzler olacak?
Kaynak: Notbir
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Nefes TV'nin temeli, Soner Yalçın gibi Sözcü'den ayrılan isimlerle kurulan Nefes gazetesine dayanıyor.
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Notbir'in haberine göre Nefes TV, Ocak ayı itibarıyla ekranlarda yayın hayatına başlayacak.
Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek ve Soner Yalçın'ın Nefes TV ekranında program yapması bekleniyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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