Sosyal Medyaya Giriş Artık Eskisi Gibi Olmayacak

Ümit Sanlav
13.04.2026 - 21:19

Sosyal medyada yeni dönemde çocuklar için güvenli kullanım esas alınacak; e-Devlet token ile yaş doğrulama, ailelere güçlü kontrol ve anonim hesaplara karşı caydırıcı sistem hayata geçirilecek.

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta görüşülecek olan torba kanun teklifindeki sosyal medya ve dijital platformlara ilişkin çalışmada, özellikle çocukların korunması, platformların sorumluluğu ve içerik denetimi alanında dikkat çeken düzenlemeler öne çıkıyor.

Yeni düzenleme, sosyal medyayı daha denetlenebilir hale getirirken özellikle çocuklar için güvenli bir dijital ekosistem kurmayı amaçlıyor. Platformların sorumluluğu artarken, ailelerin kontrolü güçleniyor ve kullanıcıların korunmasına yönelik yeni bir çerçeve oluşturuluyor. 

Yeni düzenlemeyle 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması tamamen engellenecek. Bu yasak, yalnızca beyana dayalı değil, teknik sistemlerle uygulanacak.

Sistem teknik olarak nasıl işleyecek?

E devlet üzerinden üretilecek “token” ile kullanıcıların yaş bilgisi doğrulanacak. Token’ dediğimiz şey aslında küçük bir dijital dosya. Elektronik imzalı bir belge gibi ya da bir bilet, bir jeton gibi düşünülebilir. Bu token’daki bilgiler yalnızca BTK ile kişi arasında olacak.

Yani kullanıcıya elektronik imzalı bir doğrulama belgesi verilecek, bu belge, kişinin yalnızca yaş kriterini sağladığını gösterecek. Sistem sayesinde kullanıcılar, sosyal medya platformlarına girişte kimlik bilgisi paylaşmadan yaş doğrulaması yapabilecek. Başka hiçbir bilgi kendileriyle paylaşılmayacak.

Özellikle oyun ve uygulama içi harcamalar aile kontrolünde olabilecek

Yeni dönemde ebeveynler, çocuklarının dijital hayatı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacak. Özellikle oyun platformları; ekran süresi sınırlama, hesap ayarlarını yönetme, oyun ve uygulama içi harcamaları onaya bağlama gibi araçları sunmak zorunda olacak. Bu sayede aileler çocuklarının dijital risklerden koruyabilecek.

Oyunlar yaş kriterlerine göre derecelendirilerek sunulacak. Derecelendirilmemiş oyunlar, en yüksek yaş grubunda kabul edilecek. Günlük erişimi 100 binin üzerindeki oyun dağıtıcılar Türkiye’de temsilci bulunduracak. 

Bu düzenleme en çok oyun içi satın alma (in-app purchase) tarafını etkileyecek. Çünkü çocukların kontrolsüz harcama yapması zaten dünya genelinde büyük bir problem. Sistem “hesap açma + harcama yetkisi”ni ayrı ayrı kontrol edecek.

Kimlik bilgileri sosyal medya sunucularında mı olacak? 

Sistem e devlet üzerinden, BTK ile kullanıcı (vatandaş) arasında “Aracı Kapı” sistemiyle işleyecek. Dolayısıyla teknoloji firmaları doğrudan vatandaşla muhatap olmayacak, vatandaş bu mecraya, işleyiş olarak bir jetona, bilete benzetebileceğimiz “Token” denilen bir doğrulama belgesi ile kayıt olacak. Yani bir anlamda mecra sadece onaylı bir belge ile kayıt iznini görmüş olacak, vatandaşın bilgisini değil.

Anonim hesaplarla itibar suiskatlerinin önüne geçilir mi?

Halk arasında gerçek kimlik zorunluluğu olarak ifade edilen, elektronik imzalı doğrulama belgesi ile sosyal medya hesaplarına girilmesi ile:

Sahte hesap açmak zorlaşır, özellikle organize troll ağları ve bot hesaplar ciddi darbe alır. 

Caydırıcılık artar, insanlar hakaret, iftira, tehdit gibi suçları işlerken “yakalanırım” duygusunu daha fazla hisseder. 

Hukuki süreçler hızlanır, failin kimliği baştan belli olacağı için soruşturma süreçleri daha hızlı yürür. 

Bu yüzden özellikle organize karalama kampanyalarında belirgin bir azalma görülebilir.

Diğer Ülkeler bu soruna nasıl yaklaşıyor? 

Türkiye’nin gündeminde olan konuya dair Dünyada 3 yaklaşım var: Avusturalya’da uygulanan yasak modeli ABD’nin bazı eyaletlerinde uygulanan ID doğrulama modeli, Türkiye’nin yaklaşımı olan ve Avrupa Birliği ülkelerinde üzerinde çalışılan Token / gizlilik odaklı model. 

Avrupa Birliği (Token benzeri sistem):

Avrupa Birliği, “dijital kimlik cüzdanı / mini-wallet” sistemi geliştiriyor. Bu sistemde kullanıcı kimliğini devlete doğrulatıyor ve platforma sadece “yaş uygun / değil” bilgisini gönderiyor. Yani platform kimliği görmüyor, sadece doğrulama sonucu görüyor.

2026 yılı içinde tüm AB ülkelerinden yaygınlaşması planlanıyor.

Fransa

Sosyal medya ve dijital platformlarda yaş doğrulama zorunluluğu getirildi. Özellikle yetişkin içeriklerde kimlik/yaş doğrulama sistemleri kullanılıyor. Platform kullanıcı ile ilgili tüm verilere sahip oluyor. 

Avustralya

16 yaş altına sosyal medya yasağı getirildi, platformlara yaş doğrulama zorunluluğu getirildi, Token gibi gizlilik odaklı sistem henüz tam uygulanmış değil.

Norveç, İspanya, Danimarka

15–16 yaş sınırı planlanıyor, zorunlu yaş doğrulama sistemleri gündemde 

ABD; Utah, Texas, Tennessee gibi eyaletler 

Kullanıcıların bir dijital platforma giriş yaparken gerçek kimlik bilgilerinin resmi bir belgeyle doğrulanması esasına dayanan ID doğrulama modeli, ABD’de en yaygın kullanılan sistem olup, yaş doğrulama, ebeveyn izni, uygulama indirme kontrolü, veri gizliliği gizlilik tartışmalarının çok yüksek olduğu modeldir.

Türkiye’de önerilen ve alt yapısı hazırlanmış olan sistem, dünyada en çok Avrupa Birliği’nin geliştirdiği “gizli yaş doğrulama (token)” modeliyle benzeşmekte olup, henüz hiçbir ülke bu sistemi tam ve sorunsuz şekilde uygulayabilmiş değil.

Dijital Özgürlük ve Dijital Güvenlik Arasında Dengeli Bir Sistem 

Söz konusu düzenlemenin yalnızca bir denetim mekanizması olmayıp, aynı zamanda dijital dünyada güvenli, şeffaf ve sorumlu bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

Tüm dünyanın sorunu olan meseleye, örnek bir modelleme getiren Türkiye’nin bu adımı, dijital özgürlük ile dijital güvenlik arasında daha dengeli bir sistem kurulması açısından önemli bir eşik.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

