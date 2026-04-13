Sosyal Medyaya Giriş Artık Eskisi Gibi Olmayacak

Halk arasında gerçek kimlik zorunluluğu olarak ifade edilen, elektronik imzalı doğrulama belgesi ile sosyal medya hesaplarına girilmesi ile:
Sahte hesap açmak zorlaşır, özellikle organize troll ağları ve bot hesaplar ciddi darbe alır.
Caydırıcılık artar, insanlar hakaret, iftira, tehdit gibi suçları işlerken “yakalanırım” duygusunu daha fazla hisseder.
Hukuki süreçler hızlanır, failin kimliği baştan belli olacağı için soruşturma süreçleri daha hızlı yürür.
Bu yüzden özellikle organize karalama kampanyalarında belirgin bir azalma görülebilir.
Diğer Ülkeler bu soruna nasıl yaklaşıyor?
Türkiye’nin gündeminde olan konuya dair Dünyada 3 yaklaşım var: Avusturalya’da uygulanan yasak modeli ABD’nin bazı eyaletlerinde uygulanan ID doğrulama modeli, Türkiye’nin yaklaşımı olan ve Avrupa Birliği ülkelerinde üzerinde çalışılan Token / gizlilik odaklı model.
Avrupa Birliği (Token benzeri sistem):
Avrupa Birliği, “dijital kimlik cüzdanı / mini-wallet” sistemi geliştiriyor. Bu sistemde kullanıcı kimliğini devlete doğrulatıyor ve platforma sadece “yaş uygun / değil” bilgisini gönderiyor. Yani platform kimliği görmüyor, sadece doğrulama sonucu görüyor.
2026 yılı içinde tüm AB ülkelerinden yaygınlaşması planlanıyor.
Fransa
Sosyal medya ve dijital platformlarda yaş doğrulama zorunluluğu getirildi. Özellikle yetişkin içeriklerde kimlik/yaş doğrulama sistemleri kullanılıyor. Platform kullanıcı ile ilgili tüm verilere sahip oluyor.
Avustralya
16 yaş altına sosyal medya yasağı getirildi, platformlara yaş doğrulama zorunluluğu getirildi, Token gibi gizlilik odaklı sistem henüz tam uygulanmış değil.
Norveç, İspanya, Danimarka
15–16 yaş sınırı planlanıyor, zorunlu yaş doğrulama sistemleri gündemde
ABD; Utah, Texas, Tennessee gibi eyaletler
Kullanıcıların bir dijital platforma giriş yaparken gerçek kimlik bilgilerinin resmi bir belgeyle doğrulanması esasına dayanan ID doğrulama modeli, ABD’de en yaygın kullanılan sistem olup, yaş doğrulama, ebeveyn izni, uygulama indirme kontrolü, veri gizliliği gizlilik tartışmalarının çok yüksek olduğu modeldir.
Türkiye’de önerilen ve alt yapısı hazırlanmış olan sistem, dünyada en çok Avrupa Birliği’nin geliştirdiği “gizli yaş doğrulama (token)” modeliyle benzeşmekte olup, henüz hiçbir ülke bu sistemi tam ve sorunsuz şekilde uygulayabilmiş değil.
Dijital Özgürlük ve Dijital Güvenlik Arasında Dengeli Bir Sistem
Söz konusu düzenlemenin yalnızca bir denetim mekanizması olmayıp, aynı zamanda dijital dünyada güvenli, şeffaf ve sorumlu bir yapı oluşturmayı hedefliyor.
Tüm dünyanın sorunu olan meseleye, örnek bir modelleme getiren Türkiye’nin bu adımı, dijital özgürlük ile dijital güvenlik arasında daha dengeli bir sistem kurulması açısından önemli bir eşik.