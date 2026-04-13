Sosyal Medyaya Giriş Artık Eskisi Gibi Olmayacak

E devlet üzerinden üretilecek “token” ile kullanıcıların yaş bilgisi doğrulanacak. Token’ dediğimiz şey aslında küçük bir dijital dosya. Elektronik imzalı bir belge gibi ya da bir bilet, bir jeton gibi düşünülebilir. Bu token’daki bilgiler yalnızca BTK ile kişi arasında olacak.

Yani kullanıcıya elektronik imzalı bir doğrulama belgesi verilecek, bu belge, kişinin yalnızca yaş kriterini sağladığını gösterecek. Sistem sayesinde kullanıcılar, sosyal medya platformlarına girişte kimlik bilgisi paylaşmadan yaş doğrulaması yapabilecek. Başka hiçbir bilgi kendileriyle paylaşılmayacak.

Özellikle oyun ve uygulama içi harcamalar aile kontrolünde olabilecek

Yeni dönemde ebeveynler, çocuklarının dijital hayatı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacak. Özellikle oyun platformları; ekran süresi sınırlama, hesap ayarlarını yönetme, oyun ve uygulama içi harcamaları onaya bağlama gibi araçları sunmak zorunda olacak. Bu sayede aileler çocuklarının dijital risklerden koruyabilecek.

Oyunlar yaş kriterlerine göre derecelendirilerek sunulacak. Derecelendirilmemiş oyunlar, en yüksek yaş grubunda kabul edilecek. Günlük erişimi 100 binin üzerindeki oyun dağıtıcılar Türkiye’de temsilci bulunduracak.

Bu düzenleme en çok oyun içi satın alma (in-app purchase) tarafını etkileyecek. Çünkü çocukların kontrolsüz harcama yapması zaten dünya genelinde büyük bir problem. Sistem “hesap açma + harcama yetkisi”ni ayrı ayrı kontrol edecek.

Kimlik bilgileri sosyal medya sunucularında mı olacak?

Sistem e devlet üzerinden, BTK ile kullanıcı (vatandaş) arasında “Aracı Kapı” sistemiyle işleyecek. Dolayısıyla teknoloji firmaları doğrudan vatandaşla muhatap olmayacak, vatandaş bu mecraya, işleyiş olarak bir jetona, bilete benzetebileceğimiz “Token” denilen bir doğrulama belgesi ile kayıt olacak. Yani bir anlamda mecra sadece onaylı bir belge ile kayıt iznini görmüş olacak, vatandaşın bilgisini değil.