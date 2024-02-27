Sosyal Medyada Dilan Polat’a Özenmişti: Lüks Araç Üstünde Para Dağıtmanın Sonu Kötü Bitti
Sosyal Medyada Dilan Polat’a Özenmişti: Lüks Araç Üstünde Para Dağıtmanın Sonu Kötü Bitti
Sosyal medya fenomeni olduğunu iddia eden Aleyna D. isimli vatandaş, paylaştığı videoda lüks araçta para dağıtmış ve silahını çıkararak dans etmişti. Polis ekiplerini harekete geçiren olay sonrasında Aleyna D. gözaltına alındı.
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Dilan Polat vari hareketler sergileyen Aleyna D, silahını da gösterdiği bir paylaşımda bulunmuştu.
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HaberTürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polis ekipleri Aleyna D.'nin Maltepe’de bulunan iki iş yerine baskın düzenledi. Düzenlenen operasyon neticesinde Aleyna D. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 Ukrayna Lirası, sahte olabileceği değerlendirilen üç bin dolar, 50 euro nakit para, bir para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, bir kelepçe, sahte olabileceği değerlendirilen iki plaka ve iki dijital materyal ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüpheli ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.
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