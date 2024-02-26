Dilan Polat İddiaları Sonrası Kara Para Aklama Yöntemi Anlatımına Dizi İzleyicilerinden Yorumlar Güldürdü
Dilan Polat İddiaları Sonrası Kara Para Aklama Yöntemi Anlatımına Dizi İzleyicilerinden Yorumlar Güldürdü
Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasıyla yeniden gündeme gelen kara para aklama yöntemleri, geçmiş yıllarda uzmanların ve dizi izleyicilerinin bildiği bir bilgi olurken, sonrasında tüm Türkiye konuya hakim oldu. Polat çiftinin tutuklanması sürecinde ekranlarda olan gazeteci Emrullah Erdinç'in Katarsis yayınında anlattığı kara para aklama yöntemlerinden sadece biri olan krem satışı yeniden gündem oldu. Yorumlar da dizi izleyicilerinden geldi.
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Dilan ve Engin Polat, önce zenginlikleriyle sonra da zenginliğin kaynağında kara para aklama olduğu iddialarıyla manşetlerde uzun süre yer aldı.
Tutuklanan çift halen cezaevinde bulunurken, güzellik merkezleri odağında uzun süre kara para aklama konuşuldu.
Gazeteci Emrullah Erdinç, Polat çiftinin tutuklandığı süreçte sıklıkla ekranlarda yer alırken, konuya dair verdiği kulis bilgileri de yakından takip ediliyordu.
Araştırmacı kimliğiyle Erdinç, Polat çiftinin tutuklanmasına neden olan kara para aklama iddialarında bir yöntemi de bu şekilde katıldığı Katarsis yayınında paylaşmıştı.
"Kara para nasıl aklanır?" sorusuyla yeniden gündeme gelen kesit yorumlara da neden oldu.
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Krem yapımlarını sorgulayanlardan,
Güzellik merkezlerine,
Okulda öğrenenlerden,
Doğrusunu bilenlere kadar yorumlar çeşitli oldu.
Ancak bir kesim vardı ki zaten konuya hakimdi.
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Dizi izleyicileri...
Bilmeyenlere şaşırdılar.
Siz biliyor muydunuz?
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