Dilan Polat İddiaları Sonrası Kara Para Aklama Yöntemi Anlatımına Dizi İzleyicilerinden Yorumlar Güldürdü

Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasıyla yeniden gündeme gelen kara para aklama yöntemleri, geçmiş yıllarda uzmanların ve dizi izleyicilerinin bildiği bir bilgi olurken, sonrasında tüm Türkiye konuya hakim oldu. Polat çiftinin tutuklanması sürecinde ekranlarda olan gazeteci Emrullah Erdinç'in Katarsis yayınında anlattığı kara para aklama yöntemlerinden sadece biri olan krem satışı yeniden gündem oldu. Yorumlar da dizi izleyicilerinden geldi.