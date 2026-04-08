Sosyal Medyada Çok Beğeni Almanızı Sağlayacak O Kusursuz "Fotoğraf Köşesi"ni Yaratıyoruz

Işık her şey ve güneşten daha iyi bir ışık kaynağı henüz icat edilmedi. Pencereye yakın bir köşe seçmek fotoğraflarınızdaki derinliği ve netliği anında profesyonel seviyeye taşıyacak. Altın saatlerde yani güneş batarken yakaladığın o yumuşak turunculuk cildinizi de pürüzsüz gösterecek. Yapay ışıkların yarattığı o sert gölgelerden kurtulmak için tül perdelerinizi de işin içine katabilirsiniz. Işığın yüzünüze doğrudan değil de hafif bir açıyla gelmesi hatlarınızı daha belirgin hale getirecek. Köşenizi kurarken ışığın geliş yönünü test etmek için günün farklı saatlerinde deneme çekimleri yapmayı ihmal etmeyin. İyi aydınlatılmış bir alan sizi saatlerce süren düzenleme zahmetinden tek hamlede kurtaracak.