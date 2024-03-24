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Sosyal Medyada 'Bebek' Satışı! Ultrason Görüntüsüyle İlana Koydu

Sosyal Medyada 'Bebek' Satışı! Ultrason Görüntüsüyle İlana Koydu

Bebek
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.03.2024 - 14:05

Sosyal medyada geçim sıkıntısı olduğunu söyleyen kişiler doğmak üzere olan ve yeni doğmuş bebeklerini sosyal medya üzerinden satışa çıkarttı. Kırklareli'de 55 günlük bir kız çocuğu için 100 bin TL istenirken, Antalya da ise  23 yaşındaki bir anne doğumuna 30 gün kalan bebeğini internete ilana koyarak 110 bin TL istedi. 

Kaynak: Cumhuriyet-Mehmet İnmez

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Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Kırıkkale’de bir anne 55 günlük kız bebeğini 100 bin TL karşılığında internet sitesinde ilana koyarak pazarlık yaptı. Kimliği, doğum raporu olmayan ve evlilik dışı dünyaya gelen bebek için açıklama notuna “Borçlarım var. Hamilelik ve doğum sırasında çok para harcadım. Sıkıntıları ve bebeği aileme anlatamadım. Tek şartım 100 bin TL. Bebeği istediğiniz yere getirim” diyerek satma nedenini maddi sıkıntılar olarak gösterdi. Aile, bebeğin fotoğrafını da paylaştı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Kırıkkale’de bir anne 55 günlük kız bebeğini 100 bin TL karşılığında internet sitesinde ilana koyarak pazarlık yaptı. Kimliği, doğum raporu olmayan ve evlilik dışı dünyaya gelen bebek için açıklama notuna “Borçlarım var. Hamilelik ve doğum sırasında çok para harcadım. Sıkıntıları ve bebeği aileme anlatamadım. Tek şartım 100 bin TL. Bebeği istediğiniz yere getirim” diyerek satma nedenini maddi sıkıntılar olarak gösterdi. Aile, bebeğin fotoğrafını da paylaştı.

Bir anne ise 40 günlük bebeği olduğunu ücret karşılığında güvendiği kişiye bebeğini vereceğini yazdı. Ücreti yüz yüze yapılan görüşme ve güven sonrası belirteceğini de not düştü.

Bir anne ise 40 günlük bebeği olduğunu ücret karşılığında güvendiği kişiye bebeğini vereceğini yazdı. Ücreti yüz yüze yapılan görüşme ve güven sonrası belirteceğini de not düştü.

Antalya’da 23 yaşındaki bir anne doğumuna 30 gün kalan kız bebeğini 110 bin TL’ye internet üzerinden satışa koydu. İlanda bebeğin doktor kontrolleri ve ultrason fotoğraflarını da paylaşan kadın, “Acilen bebeğimi vermek istiyorum” ifadesini kullandı.

Antalya’da 23 yaşındaki bir anne doğumuna 30 gün kalan kız bebeğini 110 bin TL’ye internet üzerinden satışa koydu. İlanda bebeğin doktor kontrolleri ve ultrason fotoğraflarını da paylaşan kadın, “Acilen bebeğimi vermek istiyorum” ifadesini kullandı.

İzmir’de bir aile üniversite öğrencisinden 45 bin TL vererek bebeği aldığını söylerken başka bir aile ise hastane masraflarını ödeyerek bebeği kendileri doğum yapmış gibi hastaneye kimliğini vererek üzerine geçirdiklerini anlattı. Başka bir aile de iki yıl önce Güneydoğu’ya giderek iki aylık bebeği aldıklarını itiraf etti.

İzmir’de bir aile üniversite öğrencisinden 45 bin TL vererek bebeği aldığını söylerken başka bir aile ise hastane masraflarını ödeyerek bebeği kendileri doğum yapmış gibi hastaneye kimliğini vererek üzerine geçirdiklerini anlattı. Başka bir aile de iki yıl önce Güneydoğu’ya giderek iki aylık bebeği aldıklarını itiraf etti.
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