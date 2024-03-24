Sosyal Medyada 'Bebek' Satışı! Ultrason Görüntüsüyle İlana Koydu

Sosyal medyada geçim sıkıntısı olduğunu söyleyen kişiler doğmak üzere olan ve yeni doğmuş bebeklerini sosyal medya üzerinden satışa çıkarttı. Kırklareli'de 55 günlük bir kız çocuğu için 100 bin TL istenirken, Antalya da ise 23 yaşındaki bir anne doğumuna 30 gün kalan bebeğini internete ilana koyarak 110 bin TL istedi.

Kaynak: Cumhuriyet-Mehmet İnmez