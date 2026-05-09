Sosyal Medya Satışlarını E-Ticaret Sitesiyle Kusursuzca Evlendirmek İsteyenlere 10 Altın İpucu

Paranızı bilmediğiniz kitlelere dağıtmak yerine sizi zaten bilenlere odaklanmak işin püf noktası. Bir kullanıcı profilinizde gezinmiş, ürününüzü beğenmiş ama o an satın almamış olabilir. İşte tam burada 'remarketing' (yeniden pazarlama) devreye girmeli. Bu kişilerin karşısına sosyal medya akışlarında sevdikleri o ürünle tekrar çıkın. Tabii hemen satın alma baskısından bahsetmiyoruz. Hedef kitle 'Aa, bak bunu çok beğenmiştim ve hala burada.' diyebilmeli. Karar verme aşamasındaki birine kendini tatlı tatlı hatırlatmak her zaman satışı getirir.