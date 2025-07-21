Sosyal Medya Kullanımına Göre Hangi Dizi Karakterisin?
Sosyal medya kullanımımız hepimizin farklı farklı. Bazıları paylaşım yapmadan duramazken bazılarımız ise sadece özel bir şey olduğunda paylaşım yapıyor. Sosyal medya paylaşımların senin karakterini nasıl yansıtıyor? Testi çöz, sosyal medya kullanımına göre hangi dizi karakterisin hemen öğren!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını...
3. Uyandığında ilk yaptığın şey ne?
4. Beğeni sayısı senin için önemli mi?
5. Story'lerinde genelde ne paylaşıyorsun?
6. Paylaşım yaparken ne düşünürsün?
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7. Fake hesabın var mı?
8. Diyelim bugün sosyal medya kapandı, ne yaparsın?
9. Sosyal medyada günde ne kadar vakit harcıyorsun?
10. Ne kadar sıklıkta paylaşım yapıyorsun?
Sen Bihter'sin!
Sen Bahar'sın!
Sen Joe'sun!
Sen Emily'sin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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