Sosyal Medya Kullanımına Göre Hangi Dizi Karakterisin?

Senin sosyal medyan var ama yok gibi. Yani sosyal medyada vakit geçiren ve önem veren biri değilsin. Arada paylaşım yapıyorsun ama öyle kafana eserse. Paylaşım yaparken de öyle çok düşünmüyorsun. Beğeniyorsun, çekiyorsun ve atıyorsun. Olabildiğince sade yani. Story'lerinde günlük şeyler paylaşmayı tercih ediyorsun. Arkadaşlarınla buluşman ya da içtiğin bir kahve gibi. Fotoğraflara filtreler uygulamak hiç senlik değil. Senin sosyal medyan aynı Bahar'ın sadeliğinde hayatından bir kesit gibi.