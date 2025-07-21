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Sosyal Medya Kullanımına Göre Hangi Dizi Karakterisin?

etiket Sosyal Medya Kullanımına Göre Hangi Dizi Karakterisin?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
21.07.2025 - 20:32

Sosyal medya kullanımımız hepimizin farklı farklı. Bazıları paylaşım yapmadan duramazken bazılarımız ise sadece özel bir şey olduğunda paylaşım yapıyor. Sosyal medya paylaşımların senin karakterini nasıl yansıtıyor? Testi çöz, sosyal medya kullanımına göre hangi dizi karakterisin hemen öğren!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını...

3. Uyandığında ilk yaptığın şey ne?

4. Beğeni sayısı senin için önemli mi?

5. Story'lerinde genelde ne paylaşıyorsun?

6. Paylaşım yaparken ne düşünürsün?

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7. Fake hesabın var mı?

8. Diyelim bugün sosyal medya kapandı, ne yaparsın?

9. Sosyal medyada günde ne kadar vakit harcıyorsun?

10. Ne kadar sıklıkta paylaşım yapıyorsun?

Sen Bihter'sin!

Sen Bihter'sin!

Sosyal medyada iddialı birisin. Paylaşımların zarif ve dikkat çekici, aynı Bihter gibi. Öyle sürekli aktif kullandığın sosyal medyan yok ama yaptığın her paylaşım olay! Gizemli paylaşımlarınla herkesi merakta bırakan bir yapın var. Beğeni sayısını önemsiyorsun evet ama senin için asıl olan paylaşırken ne hissettiğin. Sen paylaştığınla mutluysan az beğenilse bile çok da umrunda olmaz. Yani kısaca, Bihter gibi estetik yönü güçlü aynı zamanda gizemli bir sosyal medya hesabına sahipsin.

Sen Bahar'sın!

Sen Bahar'sın!

Senin sosyal medyan var ama yok gibi. Yani sosyal medyada vakit geçiren ve önem veren biri değilsin. Arada paylaşım yapıyorsun ama öyle kafana eserse. Paylaşım yaparken de öyle çok düşünmüyorsun. Beğeniyorsun, çekiyorsun ve atıyorsun. Olabildiğince sade yani. Story'lerinde günlük şeyler paylaşmayı tercih ediyorsun. Arkadaşlarınla buluşman ya da içtiğin bir kahve gibi. Fotoğraflara filtreler uygulamak hiç senlik değil. Senin sosyal medyan aynı Bahar'ın sadeliğinde hayatından bir kesit gibi.

Sen Joe'sun!

Sen Joe'sun!

Sosyal medya senin için gözlemden ibaret. Paylaşım da yapıyorsun ama stalkladığın kadar değil. Senin sosyal medyanın asıl amacı birilerini izlemek. Story paylaştığını pek görmeyiz, genelde post insanısın. O da ayda, yılda bir herhalde. Sen daha çok başkalarının paylaştığını takip etmekte iyisin. Günlük olarak herkesin story'sini izler, postlarına bakarsın. Burası senin başkalarını keşif alanın. Hiç kimseye güvenmeyen Joe gibi sen de sosyal medyaya güvenmiyorsun.

Sen Emily'sin!

Sen Emily'sin!

Senin sosyal medyan neşe dolu, aynı Emily gibi. Her paylaşımın eğlenceli. Paylaştığın her şeyde estetik arıyorsun. Öyle rastgele paylaşım yapan biri asla değilsin. Senin için sosyal medya eğlenmek için gerekli. Burayı sadece paylaşım yapmak için değil, kendine dijital bir günlük tutmak için de kullanıyorsun. Zaten senin profilini görüp de aşık olmayan yoktur! Senin sosyal medyan Emily gibi, ışıltılı, neşeli ve eğlenceli!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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