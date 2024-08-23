Sosyal Medya Fenomenine Mahkemeden Ret: "Taş Gibisin" Taciz Sayılmadı
Sosyal Medya Fenomenine Mahkemeden Ret: "Taş Gibisin" Taciz Sayılmadı
Sosyal medyada “Mika Slowana” ismiyle paylaşımlar yapan Lena Ahsen Alkan, kendisine “Sen yaşlansan da giderin olur merak etme taş gibi hatunsun” diyen biri hakkında savcılığa taciz şikayetinde bulundu. Savcılığın 2 yıl hapis istemiyle açtığı davada mahkeme, sözleri taciz saymadı ve şüphelinin beraatine karar verdi.
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Instagram’da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan fenomen Mika Slowana, açtığı taciz davasını kaybetti.
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Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, Mika Slowana kendisine “Sen yaşlansan da giderin olur merak etme taş gibi hatunsun” diye yorum yapan Haydar Nazım G. isimli kişi için savcılığı şikayette bulundu.
Savcılık, Haydar Nazım G. hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Haydar Nazım G., sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak söz konusu paylaşımı kendisinin yapıp yapmadığını hatırlamadığını belirterek beraatını istedi.
Mahkeme, suçun unsurları oluşmadığı gerekesiyle Haydar Nazım G.’nin beraatına karar verdi.
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