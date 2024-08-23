Sosyal Medya Fenomenine Mahkemeden Ret: "Taş Gibisin" Taciz Sayılmadı

Mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi: “Kamuya mal olmuş fenomen kişilere karşı yazılacak yorum ve eleştirilerin sert, incitici ve ağır olabileceği bilinmektedir. Haydar Nazım G.’nin yazdığı yorumun bu nitelikte olduğu, cinsel taciz suçunu içermediği anlaşılmaktadır. Sanığın yazdığı yorumun sert, incitici ve kaba bir yorum olduğundan beraatına karar vermek gerekmiştir.”