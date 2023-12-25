Sosyal Medya Fenomeni Theresa Cachuela Eski Eşi Tarafından Çocuğunun Gözü Önünde Öldürüldü

ABD'nin Hawaii eyaletinde yaşayan 3 çocuk annesi sosyal medya fenomeni Theresa Cachuela, ayrı yaşadığı kocası tarafından otoparkta kızının gözleri önünde öldürüldü. Katil koca, Theresa Cachuela’yı öldürdükten sonra kendi yaşamına da son verdi.