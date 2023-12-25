Sosyal Medya Fenomeni Theresa Cachuela Eski Eşi Tarafından Çocuğunun Gözü Önünde Öldürüldü
Sosyal Medya Fenomeni Theresa Cachuela Eski Eşi Tarafından Çocuğunun Gözü Önünde Öldürüldü
ABD'nin Hawaii eyaletinde yaşayan 3 çocuk annesi sosyal medya fenomeni Theresa Cachuela, ayrı yaşadığı kocası tarafından otoparkta kızının gözleri önünde öldürüldü. Katil koca, Theresa Cachuela’yı öldürdükten sonra kendi yaşamına da son verdi.
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ABD'de sosyal medya fenomeni Theresa Cachuela, bir süredir ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil koca olayın ardından kendi canına kıydı.
ABD'nin Hawaii eyaletinde 33 yaşındaki üç çocuk annesi Theresa Cachuela korkunç bir cinayete kurban gitti.
Sosyal medya fenomeni olan Cachuela, ayrı yaşadığı eşi Jason Cachuela tarafından otoparkta kızının gözleri önünde öldürüldü.
Olayın ardından kaçan Jason Cachuela, evinin yakınlarında aracının içine kendi yaşamına da son vermiş şekilde bulundu.
Cachuela'nın annesi Nihoa, kızının kocasının kendisini sürekli takip ettiğini ve öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.
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Anne, kızının şikayetlerine rağmen gerekli önlemleri almadığını söyleyerek ölümden polisi sorumlu tuttu.
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