Görüş Bildir
Haberler
Gündem
“Benim Oğlum Yüzme Bilmez ki” Sözleriyle Akıllara Kazınan Ayşe Gökçe Hayatını Kaybetti

“Benim Oğlum Yüzme Bilmez ki” Sözleriyle Akıllara Kazınan Ayşe Gökçe Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.12.2023 - 18:47

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 9 yıl önce su basan maden ocağında hayatını kaybeden oğlu Tezcan Gökçe'nin arama çalışmalarında 'Benim oğlum suda yüzme bilmez ki' sözleriyle tanınan ve o dönem herkesi duygulandıran Ayşe Gökçe (82) hayatını kaybetti. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

İlçeye bağlı Pamuklu köyünde bulunan Has Şekerler Madencilik Şirketi'ne ait linyit ocağında 28 Ekim 2014'te eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı, arama kurtarma çalışmaları 38 gün sürdü.

İlçeye bağlı Pamuklu köyünde bulunan Has Şekerler Madencilik Şirketi'ne ait linyit ocağında 28 Ekim 2014'te eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı, arama kurtarma çalışmaları 38 gün sürdü.

İşçilerden kurtulan olmadı. Kurtarma çalışmaları sırasında işçilerden Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe Gökçe, "Benim oğlum suda yüzme bilmez ki" sözleriyle tüm ülkede tanındı.

İşçilerden kurtulan olmadı. Kurtarma çalışmaları sırasında işçilerden Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe Gökçe, "Benim oğlum suda yüzme bilmez ki" sözleriyle tüm ülkede tanındı.

Ayşe Gökçe, bugün evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Ayşe Gökçe, bugün evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Eşi Recep Gökçe de oğlu Tezcan Gökçe'nin cenaze törenine yırtık lastik ayakkabısıyla katılmasıyla gündeme gelmişti.

Eşi Recep Gökçe de oğlu Tezcan Gökçe'nin cenaze törenine yırtık lastik ayakkabısıyla katılmasıyla gündeme gelmişti.

Recep Gökçe de 3 yıl önce koronavirüse yenik düştü.

Recep Gökçe de 3 yıl önce koronavirüse yenik düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Gökçe'nin cenaze namazı bugün Ermenek ilçesi Kazancı beldesinde, belde mezarlığındaki oğlu Tezcan Gökçe'nin mezarının yanına defnedildi.

Gökçe'nin cenaze namazı bugün Ermenek ilçesi Kazancı beldesinde, belde mezarlığındaki oğlu Tezcan Gökçe'nin mezarının yanına defnedildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
85
6
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
kaktust

mekanın cenet olsun, sana bunları layık görenleri rabbim bin beter etsin

Erkin esenn

Mekanınız cennet olsun, ışıklar içinde uyuyun

Bethesta

Her ne kadar üzüldüysem de bu dünyanın; kirinden, pasından, iki yüzlülüğünden, para hırsından, dönen dolaplardan, godomanlardan kurtuldu anacığımız.