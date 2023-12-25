“Benim Oğlum Yüzme Bilmez ki” Sözleriyle Akıllara Kazınan Ayşe Gökçe Hayatını Kaybetti

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 9 yıl önce su basan maden ocağında hayatını kaybeden oğlu Tezcan Gökçe'nin arama çalışmalarında 'Benim oğlum suda yüzme bilmez ki' sözleriyle tanınan ve o dönem herkesi duygulandıran Ayşe Gökçe (82) hayatını kaybetti.